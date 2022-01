Nieuwe expositie met lichtkunstwerken rondom station Utrecht Centraal

De expositie I-Light-U, die bestaat uit verschillende lichtkunstwerken rondom Utrecht Centraal, gaat vrijdag officieel van start. Het gaat in totaal om zeven nieuwe en zes bestaande werken.

“Na de donkerste maand van het jaar wordt het weer licht in Utrecht”, is te lezen op de website van de expositie. “Op de plek waar wekelijks miljoenen mensen hun weg banen naar hun werk, huis, familie of vrienden, zorgt deze I-Light-U voor verlichting. Letterlijk en figuurlijk.”

De nieuwe werken zijn op verschillende plekken neergezet, waaronder op het Stadsplateau, onder het Bollendak, bij de Stadspromenade en op het Jaarbeursplein. De bestaande kunstwerken die opgenomen zijn in de expositie zijn onder meer REBUS op het Beatrixgebouw, Imagine Being There op de Rabobank en IK bij Park Nieuwenoord.

De expositie gaat dus vrijdag officieel van start en duurt tot 30 januari. Bekijk op dit kaartje waar alle kunstwerken te vinden zijn.