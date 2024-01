Nieuwe foto-expositie toont diversiteit bewoners Lombok in Utrecht

Fotograaf Shody Careman toont in haar nieuwe fotografie-expositie buurtbewoners uit Lombok. Ze maakte portretten van tientallen wijkgenoten, Lombokkers met verschillende achtergronden. De expositie ‘Wie woont er in mijn wijk’ wordt 13 januari in De Voorkamer geopend. Vanaf 22 januari verhuist de expositie en zijn de portretten te zien in The Anthony Hotel Utrecht.

Careman sloot zich voor een maand op in haar wijk Lombok om zich volledig op haar fotoserie te richten en zo de buurt beter te leren kennen. Ze portretteert 24 mensen met 24 verschillende nationaliteiten.

De Utrechtse fotografe woont al langere tijd met haar gezin in Lombok, maar de wijk en de vele bewoners kende ze nauwelijks. Ze werkt al ruim 10 jaar als fotograaf voor onder meer het Algemeen Dagblad, Trouw, en Het Parool en in DUIC publiceerde ze al eerder een serie over bewoners van haar straat. In 2014 won ze de Zilveren Camera in de categorie Binnenland Documentaire. Na de opening in De Voorkamer is de expositie 22 januari te zien in The Anthony Hotel Utrecht.

Bijzondere ervaring

Careman: “Het is een bijzondere ervaring om dit project uit te voeren, maar ook om de banden met mijn mede-Lombokkers te kunnen versterken. Deze expositie is niet zomaar een reeks portretten. Het is een weerspiegeling van bewoners uit mijn geliefde buurt.’’

‘’We vinden het mooi om dit lokale initiatief te steunen’’, zegt Wouter Visser, general manager van The Anthony Hotel Utrecht. ‘’De rijke culturele diversiteit in de buurt waar ons hotel zich in bevindt brengen we graag over aan ons team en onze gasten. Door de expositie in The Anthony te laten plaatsvinden, zoeken we verbinding met de inwoners van de buurt Lombok en geven we aan iedereen die ons bezoekt een kijkje in de wijk.’’