Nieuwe ingang TivoliVredenburg in Utrecht opent 8 februari

De nieuwe ingang van TivoliVredenburg aan het Vredenburgplein in Utrecht wordt op 8 februari feestelijk geopend. Er is niet alleen een nieuwe ingang, ook de foyer van de Grote Zaal heeft een andere inrichting gekregen en is dagelijks toegankelijk.

De ingang aan het Vredenburgplein is onderdeel van een opwaardering van het gebied rondom het muziekpaleis. Het parkeren van fietsen is verboden geworden, er zijn grote plantenbakken en bankjes geplaatst en er is een stuk kloostermuur uit de twaalfde eeuw neergezet.

Op 8 februari wordt er gevierd dat de nieuwe ingang en foyer klaar zijn. Tussen 10.00 en 16.00 uur is het publiek welkom. Er zijn optreden op het nieuwe Vredenburg Open Stage, er is een expositie over architect Herman Hertzberger te bezoeken, mensen kunnen dansen en er is een beeldenroute. De nieuwe ingang en foyer is dagelijks toegankelijk voor publiek, men kan er koffie drinken of studeren en regelmatig worden er activiteiten georganiseerd.