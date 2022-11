Nieuwe kans om Utrechts schaakspel te kopen; extra oplage van 150 stuks

Het Utrechts schaakspel krijgt een extra oplage ter ere van Utrecht 900. Voormalig wethouder André van Schie ontwierp het spel in 2018 voor zijn afscheid van de gemeenteraad. Het bestaat uit rode en witte schaakstukken met Utrechtse figuren en gebouwen, zoals nijntje, de Dom, verzetsheld Trijn van Leemput en Paus Adrianus VI.

De oorspronkelijke oplage van honderd spellen was zeer gewild en binnen vijf uur uitverkocht. Nu worden ter ere van Utrecht 900 honderdvijftig extra Utrechtse schaakspellen verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar het Sikkelcelfonds, dat onderzoek naar de sikkelcelziekte ondersteunt.

De Domtoren vervult in het spel de functie van de koning en is het belangrijkste stuk. Trijn van Leemput is de dame en Paus Adrianus VI is de bisschop (loper). Daarnaast staan verder Sint-Maarten als paard en de watertorens. De voorhoede bestaat uit acht nijntje-pionnen.

Van Schie: “Het is heel mooi dat er voor 900 jaar Utrecht een nieuwe beperkte oplage schaakspellen beschikbaar is voor schakers én liefhebbers van onze mooie jarige stad. Het is voor een goed doel en bovendien een ideaal cadeautje voor Sinterklaas of kerst!”.

Het Utrechts schaakspel is te koop bij de Winkel van Utrecht/VVV aan het Domplein voor honderd euro per spel.

