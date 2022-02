Ter ere van de in november overleden Utrechtse theaterdirecteur Harm Lambers is een kunstprijs in het leven geroepen. Het betreft een wisseltrofee die iedere twee jaar wordt uitgereikt aan kunstenaars en collectieven die de stad en de kunst bij elkaar brengen.

De prijs, de Harm Lambers Bouwsteen, en is een samenwerking van theatermakers Paul Feld en Erik Snel, en Theater Kikker. Het theater stelt haar deuren open aan de winnaars en laat hen naar eigen inzicht een dagprogramma samenstellen.

Lambers was als directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd een gewaardeerd gezicht in de stad. Als bestuurder tilde hij Theater Kikker van een vrijwilligersorganisatie naar een professioneel podium met landelijke uitstraling. Ook hield hij van de stad, schreef DUIC eerder: “De dag dat ik ontdekte hoe mooi onze stad was, woonde ik er net twee jaar en sprak ik met een vriend af om door de stad te gaan lopen alsof we er voor het eerst op bezoek waren, als vakantiegangers. Pas toen stelde ik me open voor de schoonheid.”

Verbinder

Volgens de initiatiefnemers was Lambers een van de bouwmeesters van het Utrechtse theaterklimaat, “dat zich nu al decennia lang kenmerkt door bijzondere samenwerkingen. Met deze prijs willen we niet alleen Harm zelf eren, maar ook zijn nalatenschap vieren van hem als onvermoeibare verbinder tussen makers, podia, kunstdisciplines en de stad.”

De theaterdirecteur heeft voor zijn overlijden nog meegewerkt aan de voorwaarden voor de prijs. Kandidaten moeten volgens hem in de werkpraktijk kunnen laten zien dat ze verbindingen kunnen leggen met de ‘fijnmazigheid van de stad’. Ook dacht hij mee over de eerste winnaars: het Utrechtse dansgezelschap De Dansers, dat befaamd is om zijn ‘dansconcerten’. Hun verbinding tussen live muziek en dans maakt hen volgens Harm Lambers terechte eerste winnaar van de prijs.