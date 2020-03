Nieuwe monumenten 1970-2000: Woningwetwoningen in het Verdomhoekje

Bij woningbouw uit de jaren 70 is niet zozeer de architectuur interessant, maar het verhaal van de totstandkoming. Het was de tijd van buurtcomités. Bewoners eisten inspraak en gingen soms zelf op de stoel van de architect zitten. Moeten sommige van zulke woningen bewaard worden als een monument voor de bewonersparticipatie?

‘Slechts de gemeente verdomt het het Verdomhoekje te noemen, daar heet het Riemstraat en omgeving’, zo staat in een studie over het buurtje tussen de spoorlijn en de Vleutenseweg. Bewoners noemden het verpauperde hoekje zo toen het geïsoleerd raakte door de aanleg van de Daalsetunnel. Volgens een ontwerp-bestemmingsplan uit 1970 moesten hun huizen wijken voor nòg een verkeersweg en kantoren. De gemeente begon alvast met opkopen, onbewoonbaar verklaren en ‘dichtplanken’ van panden. Ook werd er geen onderhoud meer gepleegd.

‘Er wordt een beleid met als eindresultaat sloop uitgevoerd’, aldus Aktiekomitee Het Verdomhoekje dat zich hiertegen verzette. Het vertegenwoordigde de 440 bewoners van 120 nog bewoonde huizen, die lage inkomens hadden en relatief vaak van buitenlandse komaf waren. In 1974 bereikte het comité dat het plan werd ingetrokken. In plaats van kantoren zouden er betaalbare nieuwe huurwoningen komen voor bestaande bewoners.

Geen stadhuistaal

De bewoners hadden geen vertrouwen in ‘gemeentelijke werkgroepjes’. In de Sterrenwijk, waar ook gesloopt werd voor nieuwbouw, zagen ze een ‘schijnvorm van inspraak’ zonder beslissingsbevoegdheid. Ze kondigden in 1975 zelfbewust aan: ‘Wij, bewoners van het Verdomhoekje, weten het beste hoe wij willen wonen. Daarom maken wij zelf de plannen en hebben hiervoor zelf onze mensen uitgekozen… Wij willen graag snel goede en goedkope huizen in de wijk, die eruit komt te zien, zoals wij het willen… Stadhuistaal verstaan we niet, daar worden we alleen maar onder de tafel gepraat.’

Dit was nieuw voor de stad: bewoners ontwierpen een plan en legden dat aan de gemeente voor, in plaats van andersom. Het gemeenbestuur ging er onder enkele randvoorwaarden mee akkoord. Bij het maken van de plannen schakelde het comité studenten in van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. ‘Vier tekenaars hebben gratis samen met de buurt de plannen gemaakt. Een jaar lang is er vergaderd, zijn we in andere wijken en steden gaan kijken en is er een enquête gehouden. Uit al die buurtvergaderingen, bezoeken en enquêtes werd duidelijk hoe de meeste mensen hun huis en hun wijk willen hebben, hoe de indeling van de verdieping en de kamers, wat voor schuurtje, hoe parkeren, leefstraten enzovoort.’

Eind 1976 werd in een gymzaal een woning op ware grootte opgebouwd uit blokken ‘zodat we goed konden zien hoe het was’. In dat blokkenhuis besloot de buurtvergadering welke tekeningen en eisen naar de gemeente gingen. Naast lage huren was een belangrijke eis een ‘opschuifsysteem’ door gefaseerde bouw. ‘Op die manier hoeven we niet in caravans of wisselwoningen ergens anders in de stad te gaan zitten.’

Geruzie

Voor de uitwerking mocht het actiecomité kiezen uit drie Utrechtse architectenbureaus. Het werd Knoop en Nieuwveld, een bureau dat in 1977 naar Nieuwegein verhuisde. Pieter Nieuwveld en Hans Arie Knoop ontwierpen eerder aan de Oudenoord de kantoorflat van de Zwolsche Algemeene (later Sociale Zaken), maar specialiseerden zich inmiddels in woningbouw voor groeikernen als Zoetermeer en Almere. Vooraf onderschreven de architecten de bewonerseisen, maar in de praktijk volgden ze de gemeente. Ze negeerden de gewenste woningindelingen en draaiden bouwblokken om zodat niet de tuintjes, maar de voorgevels aan de Vleutenseweg en Daalsetunnel grensden. Na veel geruzie werd dit teruggedraaid.

Vervolgens oordeelde de Welstandscommissie negatief: de tuinen aan de buitenkant pasten stedenbouwkundig niet bij het Westplein. ‘Maar ja bewoners wonen er maar en architekten moeten er tenslotte met hun auto langs rijden, dat mag dan ook wel zwaarder wegen’, was de cynische reactie van het actiecomité. Dat vermoedde een prestigekwestie omdat twee commissieleden (Oosting en Dingemans) niet waren gekozen als architect.

Na aanpassingen kon medio 1978 de bouw eindelijk beginnen. In de sloopwoningen nam Jos Stelling ondertussen nog zijn film De Pretenders op. De laatste bouwfase werd in 1981 voltooid. Behalve aan ‘leefstraten’ kwamen de 92 woningwetwoningen rond twee omsloten hoven, gescheiden door een woonerf. Enkele huizen kregen gemetselde poorten naar het binnenterrein. Afgestemd op gezinsgroottes kwamen er drie types eengezinswoningen, aangevuld met twee- en driekamerappartementen. Die kregen opvallende open hoeken met een bordestrap naar een kleine overdekte galerij, net als de balkons bekleed met halfronde trespa-platen. Op de hoek bij het Wolff en Dekenplein kwamen ook twee winkelruimtes.

Architectuurhistoricus Bettina van Santen, die een inventarisatie maakt van eventuele nieuwe gemeentelijke monumenten: ‘Buurten als Sterrenwijk en het Verdomhoekje hebben een bijzonder verhaal. Bewoners namen geen genoegen met de mening van professionals en bepaalden zelf hun woonomgeving. Dat is een een interessante nieuwe invalshoek bij de waardering van erfgoed. Vaak zijn architectuur en stedenbouw de criteria, maar hier ligt de cultuurhistorische waarde in de bewonersparticipatie.’

In de serie ‘Nieuwe monumenten 1970-2000’ bespreekt Arjan den Boer gebouwen die eventueel in aanmerking komen als nieuwe gemeentelijke monumenten; ze zijn dat dus nog niet. De gemeente Utrecht rondt eind 2020 een inventarisatie af, waarna besluitvorming zal volgen.