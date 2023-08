Nieuwe muurschildering in Utrecht benadrukt waarde van de Grondwet

Een nieuwe muurschildering aan het Westplein in Utrecht moet het belang van de Grondwet benadrukken en in het bijzonder artikel 1. Het idee komt van twee rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht. Dit jaar bestaat de Grondwet 175 jaar. De muurschildering is gemaakt door De Strakke Hand.

Student Marc Hanna is een van de initiatiefnemers van de muurschildering. Volgens hem kan er niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk de grondwet is: “De boodschap van artikel 1 is dat iedereen gelijk behandeld moet worden, er moet geen ruimte zijn voor discriminatie. De Grondwet en helemaal artikel 1 verdienen het op een voetstuk geplaatst te worden.”

Hanna en medestudent Giel Heeringa liepen al geruime tijd rond met het idee om de Grondwet in de schijnwerpers te zetten. Ze zijn onder meer geïnspireerd geraakt door een gastcollege van Bas de Gaay Fortman. Hij is de oprichter van de Stichting Grondwetcampagne 2023. Die organisatie heeft als doel om de Grondwet weer echt tot leven te brengen in alle geledingen van onze samenleving en dit jaar te vieren dat de wet 175 jaar bestaat. Hanna vertelt: “Zijn boodschap was: draag uit hoeveel artikel 1 te bieden heeft en dat onze Grondwet heel bijzonder en belangrijk is.”

De studenten gingen anderhalf jaar geleden aan de slag, ze zochten samenwerkingspartners, gingen aan de slag met een eerste ontwerp en opzoek naar een partij die de muurschildering ook echt kon maken. Dat werd het in Utrecht bekende collectief De Strakke Hand. Zij zijn de afgelopen weken druk geweest met de uitvoering.

Volgens Hanna is kunst, en helemaal een grote muurschildering, een goede manier om een groot en divers publiek aan te spreken. “Ik vind het ook mooi om te horen dat veel mensen de elementen in de muurschildering weer anders interpreteren. Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat de handen op de muurschildering die het boek vasthouden laten zien hoe waardevol de Grondwet is en dat het een kostbaar bezit is. Het laat zien dat we de Grondwet moeten koesteren.”