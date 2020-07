Nieuwe muurschildering JanIsDeMan aan Amsterdamsestraatweg trekt veel bekijks

Utrechter Jan Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, heeft een nieuwe muurschildering gemaakt op de kop van de Amsterdamsestraatweg. Op het werk zijn onder andere verschillende bekende en historische gevels te zien die de straat rijk is.

Eerder dit jaar werd Heinsbroek benaderd met de vraag of hij een muurschildering wilde maken op de zijkant van het pand aan de Amsterdamsestraatweg 59. Het hoekje kon namelijk wel een opknapbeurt gebruiken. Na met verschillende partijen om tafel te hebben gezeten, waaronder de eigenaren van het pand en de gemeente Utrecht, is besloten dat het concept van het kunstwerk ‘Welkom op de Straatweg’ moest zijn.

“Ik heb daarna bewoners, ondernemers en andere betrokken van de Amsterdamsestraatweg en omgeving gevraagd wat hun lievelingsgevel van de straat is. Daar heb ik veel reacties op gekregen en die heb ik allemaal in de muurschildering geprobeerd te stoppen.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Boekenkast

In het werk is onder andere de watertoren, de kerktoren, de oude bioscoop en de Gele Brug te zien, maar ook Heinsbroeks eigen boekenkast en de Domtoren. “Omdat het Utrecht is.”

Heinsbroek is vorige week woensdag begonnen met het werk. Om de haverklap wordt hij aangesproken door voorbijgangers of mensen stoppen om een foto te maken. “Ik krijg heel veel positieve reacties van voorbijgangers. Ik doe gewoon mijn werk en mensen bedanken mij daarvoor. Echt ziek.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Meerwaarde

Dinsdag wordt het werk afgerond. Zo komt er nog een klein kader bij, waarop te zien is welke bouwwerken er in het werk zijn gestopt. “Ik heb met iets dat ik heel leuk vind meerwaarde gegeven aan een omgeving die dat goed kan gebruiken. Ik voel mij echt gezegend.”

Heinsbroek is in Utrecht onder andere bekend van zijn boekenkast aan de Amsterdamsestraatweg, maar ook van de letters ‘Utrecht’ op de muur van het Monicahof en de treinen in de skatepool van het Griftpark.