Nieuwe muurschildering met zonnewijzer in Utrecht overleeft ons allen

In de nieuwe buurt Leeuwensteyn in Utrecht heeft De Strakke Hand afgelopen week de laatste hand gelegd aan een nieuwe muurschildering. Het werk is niet alleen mooi om te zien, want doordat het werk ook een zonnewijzer is kunnen mensen zien hoe laat het is.

De ‘Kroon op Leeuwensteyn’, zo wordt de nieuwe buurt naast de Dafne Schippersbrug genoemd waar 78 huur- en koopwoningen worden gebouwd. Het is voor het eerst dat De Strakke Hand vanaf de start van de nieuwbouwplannen betrokken is voor het toevoegen van muurkunst.

Michiel Meulemans van De Strakke Hand vertelt: “Samen met de architecten hebben wij gekeken waar onze muurschildering het beste tot zijn recht zou komen. Onze ontwerper Stefan heeft hier over de jaren heen veel tijd in gestopt. Door het bijzondere project wilden we ook met iets unieks komen. We hebben het ontwerp gemaakt in dezelfde art-deco-stijl als de huizen eromheen.”

Wat de muurschildering nog meer bijzonder maakt is dat die heel lang goed moet blijven. “We hebben een verfsysteem gebruikt dat met de specifieke stuclaag als het ware versteent. Op deze manier zal de schildering meer dan honderd jaar meegaan. In het verleden hebben wij nog wel eens een muur geschilderd waarvan later bleek dat die niet draagkrachtig genoeg was waardoor ons kunstwerk kwam te degraderen. Dat we nu een manier hebben gevonden waarop de muurschildering onbeperkt houdbaar blijft, is echt geweldig.”

Op deze manier werken kost wel wat meer tijd, vertelt Meulemans. “Maar het resultaat en de bijbehorende levensduur zijn dat zeker waard in onze ogen.”

Een andere toevoeging is dat de muurschildering ook gebruikt kan worden om de tijd af te lezen. “We hebben samengewerkt met een bedrijf dat zonnewijzers maakt en hebben een zonnewijzer toegevoegd in de schildering. In het lijnenspel ziet men de seizoenen en hoe laat het is.”

Meulemans vertelt verder: “Wij zien voor ons dat de kinderen uit de buurt zo aan de muurschildering kunnen zien hoe laat het is en tot hoe laat ze bijvoorbeeld nog buiten mogen voetballen. Scheelt weer een fluitconcert van een vader of moeder. Deze toevoeging is alleen zichtbaar als de zon schijnt uiteraard.”

Rondom de muurschildering moet nog het een en ander afgerond worden qua verbouwing. Als alles volgens planning verloopt worden de woningen dit jaar nog opgeleverd. Meulemans: “We kijken ernaar uit om het totaalplaatje te zien, als alles af is.”