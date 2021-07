Nieuwe muurschildering op buitenmuur LE:EN doet denken aan werk van Banksy

Op de buitenmuur van restaurant LE:EN op Rotsoord in Utrecht is deze week een meterslange muurschildering verschenen. Op het werk zijn onder andere allerlei dieren te zien waaronder chimpansees, een olifant en een beer. “Het is een cadeau aan de buurt.”

Het initiatief voor de muurschildering kwam van Danny Knijff en Leonie Oostveen, beide eigenaar van LE:EN. “Wij zijn ooit in 2004 aan de Westerkade begonnen met het restaurant. In 2011 kwamen we naar Rotsoord en vanaf dat moment wilde Danny al de buitenmuur laten schilderen”, zegt Leonie.

Het koppel is vervolgens op zoek gegaan naar een kunstenaar om het werk uit te voeren en zij zijn terechtgekomen bij het Amsterdamse Pipsqueak. “De reden dat we voor Pipsqueak hebben gekozen is omdat hun werk heel erg ruig is. Het lijkt een beetje op het werk van Banksy en dat vinden wij wel bij Rotsoord passen. Het is dan ook een cadeautje aan de buurt”, aldus Danny.

Kinderen

De kunstenaars hebben vervolgens een ontwerp gemaakt en zijn daarna aan de slag gegaan. De schildering beslaat één hele buitenmuur van LE:EN en ook een deel van een aangrenzende muur. Op het werk zijn naast de verschillende dieren ook kinderen te zien. Beide elementen komen vaak terug in het werk van Pipsqueak.

Volgens Leonie hebben de kunstenaars met veel plezier aan de schildering gewerkt. “Wat ze vooral opvielen was dat Utrechters zó enthousiast en mondig zijn. Veel mensen maakten allerlei positieve opmerkingen toen ze aan het werk waren, meer dan in andere steden.”

Reacties

En nu het werk af is krijgt Leonie ook veel positieve reacties. “Iedereen vindt het mooi en noemt het een verrijking voor de buurt. En vrouw die hier vaak foto’s maakt zei dat ze nu lekker in haar eigen wijk aapjes kan kijken.”

Naast het kunstwerk op de buitenmuur zijn er bij LE:EN binnen ook veel schilderingen gemaakt. Dit werk is allemaal gemaakt door kunstenaar Sjaak Kooij.