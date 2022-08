Nieuwe muurschildering op Gezondheidscentrum Ondiep in Utrecht; ‘Er waren genoeg obstakels’

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft op Gezondheidscentrum Ondiep in de gelijknamige Utrechtse wijk een ware kruidentuin geschilderd. Dit was naar eigen zeggen geen gemakkelijke klus, omdat er nogal wat hindernissen te overbruggen waren.

Het idee voor de muurschildering ontstond ongeveer een jaar geleden. Robert-Jan werd destijds benaderd door Anneke Kramer en Niek de Grunt, twee huisartsen die vertrokken bij het gezondheidscentrum. Als afscheidscadeau wilden zij graag iets achterlaten bij de plek waar zij met veel plezier gewerkt zouden hebben. “Zo kwam het idee voor een muurschildering”, schrijft Verfdokter op sociale media.

Er werden een aantal onderwerpen voorgesteld die in het kunstwerk verwerkt moesten worden. Daarnaast moest Robert-Jan in het ontwerp ook rekening houden met de brandtrap, drie kozijnen, een airco en de aluminiumletters van de apotheek. “Genoeg obstakels die het ontwerpen niet makkelijker maken maar de uitdaging des te groter.”

Vlakken

De kunstenaar heeft de muur opgedeeld in verschillende vlakken en deze vervolgens opgevuld met onder meer kruiden zoals munt, salie, kamille en dille. Ook is de esculaap, het symbool voor onder andere genezing en medicatie, terug te zien in het werk. Omdat er ook een fysiotherapeut in het pand zit, is ook een houten tekenpop meegenomen in het ontwerp.

“Na twee weken hard werken ben ik zeer content met de muurschildering en hoe de brandtrap met zijn vorm nu ook mooi in het geheel past”, aldus Verfdokter.