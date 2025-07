Nieuwe muurschildering van JanIsDeMan in Utrecht; geïnspireerd op bekend kunstwerk van Escher

Utrecht is weer een kunstwerk rijker. Op de hoek van de Wulpstraat en de Oosterkade heeft de Utrechtse kunstenaar JanIsDeMan hard gewerkt aan zijn nieuwe muurschildering Self Reflection. Het werk is geïnspireerd op een beroemd werk van Escher.