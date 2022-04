Nieuwe rondleiding voor mensen met visuele beperking bij Sonnenborgh: ‘Sterren kijken met handen en oren’

Museum en sterrenwacht Sonnenborgh lanceert volgend weekend nieuwe rondleidingen over het heelal voor mensen met een visuele beperking. Bij Sterren kijken met handen en oren krijgen bezoekers vanaf zondag 24 april een inleiding over sterrenkunde, met name over het zonnestelsel. Ook krijgen ze een rondleiding door de sterrenwacht.

“De nadruk in de rondleiding ligt op ervaren: de hemellichamen zijn letterlijk te voelen, de sterren te horen, de telescoop te onderzoeken”, schrijft het museum. “Sterrenkunde, een wetenschap waarbij je vooral aan kijken denkt, komt zo binnen handbereik voor een doelgroep die de sterren niet of nauwelijks kan zien.”

Hoe klinkt bijvoorbeeld het licht van de zon? Of de sterren in de Melkweg? Ook kunnen bezoekers onder meer de kraters van de maan voelen en de oppervlakte van Mars.

Volgens Sonnenborgh bestaat er in Nederland, en West-Europa, nog geen sterrenkundig programma voor mensen met een visuele beperking. Sterren kijken met handen en oren vindt vanaf 24 april elke laatste zondag van de maand plaats, maar in overleg kan het met een groep eventueel ook op andere momenten.

Toegankelijker

Sterren kijken met handen en oren is onderdeel van het project ‘Het heelal binnen handbereik’. Met dat project won Sonnenborgh in 2019 de RAAK Stimuleringsprijs, bedoeld om museumcollecties toegankelijker te maken voor blinde en slechtziende bezoekers.

Door corona liep het project vertraging op. Naast de rondleidingen, zijn er ook lesprogramma’s voor leerlingen met een visuele beperking en worden het gebouw en de site toegankelijker gemaakt.

