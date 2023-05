Nieuwe schilderijen van Utrechtse kunstenaar Paul Klemann in Centraal Museum: ‘Bizarre combinaties’

Een primeur voor het Centraal Museum: daar is vanaf morgen een selectie nieuwe schilderijen van de Utrechtse kunstenaar Paul Klemann te zien. Vanaf morgen is de expositie getiteld ‘Ik droom nog steeds van Utrecht’ te bezoeken in het Utrecht Lokaal.

Klemann heeft een surrealistische stijl en staat bekend om zijn tekeningen over zijn dromen. Sinds een aantal jaar maakt hij ook schilderijen. De nieuwe schilderijen zijn gebaseerd op zijn eerdere tekeningen en in een surrealistische stijl.

Daar is het schilderij waarop de Domtoren te zien is die weer aan de Domkerk wil vastgroeien een voorbeeld van. Het werk hoort bij de vaste collectie van het Centraal Museum en groeide volgens het museum de afgelopen jaren uit “tot een absolute publiekslieveling”. Dat werk is, net als een tiental andere schilderijen, ook in deze expositie te zien.

De tekst loopt verder onder de foto

In 1993 won hij de Prix de Rome met een serie tekeningen. Daarna volgden allerlei tentoonstellingen en prijzen. Drie jaar geleden won hij ook de Utrechtse Boellaardprijs. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een beeldend kunstenaar van 50 jaar of ouder, met een Utrechtse achtergrond. Klemann won toen onder meer 10.000 euro. De tentoonstelling in het Utrecht Lokaal is ook onderdeel van deze prijs.

‘Humor, ontroering en verbazing’

De selectie schilderijen zit volgens het museum tussen absurd en geloofwaardig in. “Het zijn bizarre combinaties van personen en objecten, met de stad Utrecht als terugkerende locatie”, luidt de omschrijving.

“De werken bevatten humor, maar zorgen ook voor ontroering en verbazing. In tegenstelling tot de kleine tekeningen van Klemann zijn de doeken groot en vol van kleur. Ook is er veel van het persoonlijke leven van de kunstenaar terug te zien in de werken. Politiekmaatschappelijke kwesties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s voor hem.”

‘Ik droom nog steeds van Utrecht’ is van 27 mei tot en met 20 augustus te zien in het Centraal Museum.