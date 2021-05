Nieuwe schoolprogramma’s bij EKKO: van concert organiseren tot artiest in de klas

Poppodium EKKO heeft een nieuw educatieprogramma gemaakt voor het komende schooljaar. Basisschoolleerlingen en scholieren in het voorgezet onderwijs kunnen vanaf september een artiest in de klas ontvangen, zelf een show organiseren, leren over andere cultuur en naar een speciaal schoolconcert gaan in EKKO.

“Muziekeducatie draait bij EKKO niet alleen om de muziek en de achterliggende boodschappen, maar ook om de wereld en het werk rondom muziek”, schrijft het pop- en cultuurpodium.

Bij een van de programma’s komt er een professionele muzikant op bezoek in de klas. Leerlingen gaan onder meer zelf muziek maken. De afsluiting van de lessen is een concert in EKKO. Verder kunnen ze ook zelf een show organiseren: “van promotie tot optreden, van dans tot productie, verslaglegging tot techniek, horeca tot PR”.

Daarnaast kan er bij een van de projecten kennis worden gemaakt met muziek en gebruiken uit andere culturen. Dat gebeurt samen met Yallah! Yallah!, ook wel bekend van de gelijknamige dansavonden. “Dit doen zij samen met statushouders, speciaal hiervoor opgeleid door De Voorkamer, die allemaal een eigen specialisatie beheersen: koken, dansen, taal, kalligrafie of muziek.”

Utrechtse artiesten

Er is in totaal keuze uit vier verschillende programma’s. Leerlingen krijgen les en kunnen optredens bijwonen van onder meer Dandana, Goldband, Raw Roets, Yallah! Yallah! en verschillende Utrechtse artiesten.

EKKO bestaat dit jaar 35 jaar en viert dat met virtuele concerten die iedereen vanaf eind april op straat individueel en met genoeg afstand kan bekijken. Ze zijn te zien via QR-codes, verspreid op posters en vlaggen door Utrecht.