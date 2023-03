Nieuwe shows, nieuw album en in december AFAS Live: Utrechtse punkband John Coffey is terug

De Utrechtse punkband John Coffey is terug. Zes jaar geleden maakte de band bekend in ieder geval voorlopig te stoppen met muziek maken, maar aan die periode komt nu een eind. John Coffey heeft een nieuw album gemaakt en is weer begonnen met touren. In december staat de band in de AFAS Live in Amsterdam.

John Coffey wordt gevormd door zanger David Achter de Molen, gitaristen Alfred van Luttikhuizen en Christoffer van Teijlingen, bassist Richard van Luttikhuizen en drummer Carsten Brunsveld. De band werd in 2002 opgericht en maakte meerdere albums. In 2015 ging een video viral, waarin zanger David Achter de Molen tijdens hun show op Pinkpop een biertje opving. In mei 2016 maakte John Coffey bekend voor onbepaalde tijd te stoppen met muziek te maken. Daar komt nu dus verandering in.

“We’re back baby!!”, verscheen begin deze maand op de Instagram van John Coffey. De band kondigde aan met een nieuw album te komen en er stonden ook gelijk een aantal shows op het programma. De band speelde eerder deze maand al een aantal keer op de wat kleinere podia, in kroegen. Op 16 december pakken ze het groter aan; dan staat John Coffey in AFAS Live in Amsterdam. Tickets voor dit concert gaan vrijdag 17 maart in de verkoop.