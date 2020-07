Nieuwe tentoonstelling Centraal Musem over zoektocht naar veiligheid: De ommuurde stad

Met De ommuurde stad. Geschiedenis van een stadsverdediging toont het Centraal Museum vanaf 12 september schilderijen, tekeningen, oude wapens, 3D-reconstructies en animaties van de ommuurde stad Utrecht. De tentoonstelling draait om de voortdurende zoektocht van de mens naar veiligheid en de rol die de stadsmuren daar eeuwenlang in hebben gespeeld.

‘Hoe bescherm je je stad?’ En ‘hoe zorg je dat iedereen zich veilig voelt?’ Het zijn vragen die de gemeente volop hebben beziggehouden de afgelopen maanden tijdens de uitbraak van het Coronavirus, maar die eigenlijk al sinds het bestaan van de stad zelf relevant zijn. Nu hebben we looproutes en de anderhalvemeterregel, toen werd een stadsverdediging aangelegd om de Utrechters veilig te laten voelen.

De eerste stadsverdediging

Utrecht was de eerste stad in Nederland die een stadsverdediging mocht aanleggen. Eeuwenlang waren het de burgers zelf die de muren bewaakten en in tijd van gevaar met het stadsleger eropuit trokken. Maar wilden de muren hun verdedigende werking houden, dan moesten ze wel voortdurend worden aangepast aan de veranderende oorlogsvoering. Tot de uitvinding van het vliegtuig ze overbodig maakte.

In de nieuwe tentoonstelling komt de bouw, de bezetting, de belegeringen en de rol van de burgers in Utrecht aan bod, in de periode van 1122 tot omstreeks 1830. In 1122 kreeg Utrecht namelijk haar stadsrechten en daarmee waren even later de stadswallen en verdedigingsgracht ook een feit.

Via 3D-reconstructies, animaties, tekeningen en schilderijen van Herman Saftleven, Joost Cornelisz, Droochsloot en Salomon van Ruysdael, middeleeuwse miniaturen, archeologische objecten en middeleeuwse wapens komt die geschiedenis in De ommuurde stad tot leven. Ook leggen vier specialisten, waaronder historicus Beatrice de Graaf, een link tussen de verdediging en beveiliging van toen en nu.

Speciale kinderroute

De tentoonstelling is ook te bezoeken met kinderen tussen de zes en twaalf jaar. Die een speciale kinderroute kunnen lopen. Daar is onder meer een levensgrote (15 meter lang) slingerblijde – een soort katapult – te zien en te voelen hoe zwaar middeleeuwse wapenuitrusting was.

De ommuurde stad is tot en met 17 januari 2021 te zien en om veilig bezoek mogelijk te maken, kunnen bezoekers de komende tijd tickets bestellen met een aanvangstijd.