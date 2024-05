Nieuwe tentoonstelling in Centraal Museum toont mode uit Utrechtse privécollecties

In het Centraal Museum in Utrecht is vanaf 9 mei een nieuwe tentoonstelling te zien. De tentoonsteling, MODE * CHAPEAU: Twee bijzondere privécollecties onthuld, toont een aantal iconische mode-items uit twee Utrechtse privécollecties.

In de tentoonstelling zijn onder meer ontwerpen van Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Maria Monaci Gallenga, Christian Dior en Paul Poiret te zien. Het is voor het eerst dat deze ontwerpen samen in een expositie te zien zijn.

De stukken komen uit de privécollecties van Hans van Emmerik en wijlen Tiny Meihuizen-Wijker, beiden Utrechtse verzamelaars met een imposante verzameling couture, hoeden en accessoires. Van Emmerik bezit ruim 300 kledingstukken en is gespecialiseerd in couture uit de periode 1900 – 1950, waarvan hij de grootste privécollectie van Nederland heeft.

Tiny Meihuizen-Wijker (1944-2014) was oprichter van het Nederlands Hoedenmuseum Gossip & Whispering in Utrecht, dat in 2009 is gesloten. Haar privécollectie beslaat ruim twaalfhonderd hoofddeksels. In de tentoonstelling zijn meer dan vijftig hoeden uit de verzameling van Meihuizen-Wijker te zien. Bijzonder zijn de hoedjes met bloemen en vogelveren, die aan het begin van de twintigste eeuw erg in trek waren.

‘Kunst op zich’

Ninke Bloemberg is conservator mode bij het Centraal Museum. Zij noemt het verzamelen van mode een kunst op zich. “Het samenstellen van een collectie vraagt tijd, kennis, passie, een goed oog en een beetje geluk. In MODE * CHAPEAU komen hoogtepunten uit twee privécollecties van topkwaliteit voor het eerst samen, aangevuld met bijzondere objecten uit onze eigen collectie en een digitale paservaring.” De digitale paservaring houdt in dat bezoekers zelf 3D gescande hoeden uit verschillende tijdsperiodes kunnen proberen.

MODE * CHAPEAU is van 9 mei tot en met 29 september te zien op De Verdieping in het Centraal Museum.