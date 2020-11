Nieuwe tentoonstelling in Centraal Museum Utrecht toont kunstverzameling Pieter en Marieke Sanders

In het Centraal Museum is vanaf donderdag de nieuwe tentoonstelling Collector’s Item: de verzameling hedendaagse kunst van Pieter en Marieke Sanders te zien. Vijf musea maakten een selectie van werken die in de loop der jaren door Pieter en Marieke Sanders zijn verzameld. Die selectie is straks tot 7 maart 2021 te zien in het Centraal Museum in Utrecht.

Pieter en Marieke Sanders hebben vanaf de jaren 70 kunst van zowel jonge nog onbekende, als bekende kunstenaars uit binnen- en buitenland verzameld. De nadruk in de verzameling ligt op innovatief en conceptueel werk dat vaak gaat over onbewuste gevoelens en verlangens of over de sociale omgeving van de mens.

Nieuwe media

Ze verzamelden niet het werk van specifieke kunstenaars maar keken juist naar ontwikkelingen in de kunst. Ze volgden in het bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media, videokunst en post-internetkunst. Volgens het Centraal Museum is de collectie van Sanders een goede representatie van het Nederlands galerie-aanbod van de afgelopen veertig jaar.

Een groot deel van de collectie van Pieter en Marieke Sanders is onlangs overgedragen aan de Staat. Het gaat om schilderijen, foto’s, objecten, werk op papier en video’s. De 225 werken zijn verdeeld over Stedelijk Museum Amsterdam, Kunstmuseum Den Haag, het Rijksmuseum, Teylers Museum en Centraal Museum Utrecht. Om de overdracht te vieren, hebben alle musea een selectie gemaakt, zodat de collectie nog één keer als één geheel kan worden bekeken.

Marieke Sanders is blij dat de kunstwerken een plek krijgen in de Nederlandse musea. “’Kunst moet gezien worden’, zei Pieter altijd, en nu vindt een mooi ensemble van onze collectie zijn weg naar vijf prominente musea, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Dat is een mooi vervolg op het verzamelen voor eigen plezier”, zegt ze.

De collectie

Het Stedelijk Museum Amsterdam toont onder meer het werk Shaping Memory (2012) van Otobong Nkanga. Daarin reconstrueert Nkanga met gevonden foto’s uit tijdschriften een beeld van haar geboorteplek. Het is een persoonlijke bespiegeling op het idee van thuis.

Tekst loopt door onder afbeelding

Uit de collectie van het Centraal Museum komt onder meer een fotowerk van Jan Hoek. Hoek laat mensen die vaak eenzijdig gerepresenteerd worden zelf bepalen hoe ze worden vastgelegd, zoals de 23-jarige Masai-jongen Godlisten. Hij wilde geportretteerd worden als een ‘Spiderman’.

Tekst loopt door onder afbeelding

Teylers Museum kiest ervoor om werk op papier te laten zien. In het Centraal Museum is straks onder meer werk van Marc Mulders te zien, zoals een aquarel van een fazant als beeld van vergankelijkheid.