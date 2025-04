Nieuwe tentoonstelling in de Domkerk, een samenwerking met gevluchte kunstenaars

De tentoonstelling ‘Verre Gezichten Dichtbij’, waarbij vluchtelingen centraal staan, is weer te zien in Utrecht. Van 5 april tot 25 mei is de Domkerk het decor van de expositie.

In het jaar waarin we in Nederland 80 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog herdenken, staan we ook stil bij de waarde van die vrijheid. Om deze reden heeft de tentoonstellingscommissie van de Domkerk de initiatiefnemers van ‘Verre Gezichten Dichtbij’ uitgenodigd om de expositie opnieuw te tonen. Ditmaal in het hart van Utrecht.

Tekst loopt door onder de foto

Voor deze tentoonstelling werkten Nederlandse kunstenaars samen met collega’s die hun thuisland moesten verlaten en als vluchteling naar Nederland kwamen. Door die samenwerking ontstond een diepe persoonlijke band, zichtbaar in de kunstwerken die nu te zien zijn.

Het idee van de tentoonstelling is dat de portretten de verhalen van deze nieuwe Nederlanders dichterbij brengen. In totaal zijn er 34 portretten te zien.

‘Energie en daadkracht’

Volgens de organisatie laten de werken zien hoe sterk en inspirerend nieuwe Nederlanders zijn, en hoe zij onze samenleving verrijken. “Zij barsten van energie en daadkracht en willen hiermee iets terug doen voor Nederland, hun nieuwe vaderland.”

Via QR-codes bij sommige werken krijg je toegang tot korte video’s waarin de makers hun ervaringen en toekomstdromen delen.