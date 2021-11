Nijntje museum geopend in voormalig pand van de bibliotheek

Het nijntje museum heeft op vrijdag de deuren geopend op de tijdelijke locatie aan de Oudegracht 167 in Utrecht. Het museum is voorlopig te vinden in het voormalige pand van de bibliotheek.

‘Twee vliegen in één klap’ is het: de tijdelijke verhuizing van het nijntje museum naar het leegstaande pand naast de Stadhuisbrug. Zo kunnen kinderen ook naar het museum tijdens de verbouwing van het vertrouwde gebouw aan de Agnietenstraat. Wethouder Anke Klein krijgt op deze eerste dag een rondleiding door het museum.

Vrolijk gekleurde stickers van Dick Bruna-bloemen pronken op de vloeren van de voormalige bieb. “Het pand heeft een enorme metamorfose ondergaan”, zegt Marco Grob, zakelijk directeur van het Centraal Museum, waar nijntje museum bij hoort. “Daar zijn we erg trots op.”

Snel gevonden

Yolanda van den Berg, conservator van de Dick Bruna-collectie van het Centraal Museum, loopt stralend door het pas geopende museum. Daar is het al een drukte van jewelste; de kinderen en hun ouders hebben de tijdelijke locatie al snel ontdekt.

Van den Berg: “Dit is een plek waar kinderen kunnen leren over sociaal gedrag, maar dan in een veilige omgeving.” Ondertussen gaat een ‘dokter’ van een jaar of 3 in het bed van haar patiënt liggen tijdens het ‘doktertje spelen’. “We vinden het fantastisch dat kinderen zich meteen zo op hun gemak voelen.”

Nieuwe situatie

De ruimte aan de Oudegracht is natuurlijk heel anders dan de locatie in het Museumkwartier. “We hebben hier veel meer vierkante meters”, vertelt Grob. “Dus we kunnen alvast wennen aan de situatie zoals die zal zijn in het verbouwde museum.”

De wethouder spreekt haar verwondering uit wanneer ze tussen de enthousiast spelende kinderen door wandelt. “Het ziet er heel tof uit.” In het minimuseum ín het nijntje museum blijft ze even staan en kijken naar de afbeeldingen van de werken van Dick Bruna.

Rust

De originelen, gemaakt door de meester zelf, liggen veilig opgeslagen in een depot, vertelt Van den Berg. “Die kunnen maar weinig licht verdragen. We zouden hier alle ramen moeten afplakken, hadden we ze hier willen ophangen. Dat wilden we natuurlijk niet. Nu krijgen ze een halfjaartje rust.”