Nijntje viert haar 69e verjaardag met dubbel feest in nijntje museum in Utrecht

Nijntje is jarig en blaast 69 kaarsjes uit. Dat wordt vrijdag gevierd in het nijntje museum, net als de heropening van het vernieuwde museum die vrijdag precies een jaar geleden is. In het museum zijn allerlei activiteiten georganiseerd.

In haar mooiste verjaardagsjurk brengt nijntje vrijdag een bezoek aan het gelijknamige museum. Het beroemde figuur van Dick Bruna is namelijk 69 jaar geworden. Naast nijntjes verjaardag, viert het museum dat het pand na een verbouwing vorig jaar weer openging. Het huidige museum, dat een stuk groter is en nieuwe themaruimtes heeft, trok sinds de heropening 250.000 bezoekers.

Ter ere van deze twee feestelijkheden worden vrijdag verschillende activiteiten georganiseerd in het nijntje museum. Bezoekers kunnen de hele dag, onder begeleiding, creatief bezig zijn in het kunstlokaal en er wordt ieder uur in meerdere talen voorgelezen. In het museumcafé kunnen bezoekers ook hun eigen nijntje pannenkoek versieren en nijntje zelf komt langs. Museumbezoekers kunnen met haar op de foto.

Meest kindvriendelijke museum

Het nijntje museum is dit jaar ook verkozen tot meest kindvriendelijke museum van Nederland. Van alle cultuurorganisaties krijgt het de hoogste beoordeling voor het leukste, meest kindvriendelijke programma. Het nijntje museum is verder genomineerd voor de Children in Museums Award 2024. Deze internationale prijs is bedoeld voor instellingen die musea toegankelijker en leuker maken voor kinderen. In oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.

Dick Bruna

Schrijver en tekenaar Dick Bruna is de bedenker van nijntje. Hij vertelt tijdens een vakantie in Egmond aan Zee, elke avond voor het slapengaan aan zijn oudste zoon Sierk, een verhaal over een wit konijn dat in de tuin van het vakantiehuisje rondloopt. Dat konijn wordt de inspiratie voor nijntje. Omdat Bruna het leuker vindt om een jurkje te tekenen dan een broekje, maakt hij van nijntje een meisje. Zij is in 1955 ‘geboren’.

Het eerst boek van nijntje verscheen in 1955. Bruna tekende in totaal 124 prentenboeken, die wereldwijd miljoenen keren verkocht zijn. Het nijntje museum trekt dan ook veel internationale bezoekers. Dick Bruna overleed op 16 februari 2017 op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Utrecht.