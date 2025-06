Nijntje viert haar zeventigste verjaardag in Utrecht

Nijntje viert alweer haar zeventigste verjaardag op zaterdag 21 juni. Voor het nijntje museum reden om een feestweekend te organiseren. Tijdens het weekend worden daarom diverse activiteiten georganiseerd.

Het programma biedt voor ieder wat wils: kinderen kunnen hun eigen feestkroon versieren, meedoen aan muziekworkshops en kijken naar optredens van de hoofdrolspelers uit nijntje de musical. Ook is er volop gelegenheid om op de foto te gaan met nijntje, boris en barbara. Op zondag 22 juni staat meertalig voorlezen centraal, waarbij de verhalen van nijntje in het Nederlands, Arabisch, Frans, Turks, Mandarijn en Taiwanees te horen zijn.

Blijvende populariteit

Marco Grob, zakelijk directeur van het nijntje museum, benadrukt de blijvende populariteit van het iconische konijn: “Het museum trekt wekelijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Dat is een feestje waard!” Het nijntje museum heropende in de zomer van 2023 na een grondige verbouwing en is daardoor bijna twee keer zo groot als voorheen. Bijna een half miljoen bezoekers kwam al langs om het Utrechtse icoon te bezoeken.

De activiteiten zijn bij het entreeticket inbegrepen. Bezoekers kunnen vooraf een ticket reserveren via de website.