Nog deze week naar een festival in Utrecht: SPRING mag publiek ontvangen

Het SPRING Performing Arts Festival in Utrecht mag deze week publiek ontvangen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte op het laatste moment bekend dat SPRING een van de testevenementen is. Het festival begint donderdag en duurt tot en met 29 mei.

“We waren er al helemaal klaar voor maar we zijn ongelooflijk blij dat SPRING Performing Arts Festival dit jaar door kan gaan zoals gepland”, schrijft de organisatie van het festival. “Extra blij zijn we voor de kunstenaars die niet kunnen wachten om hun voorstellingen, performances, dans en verhalen op het podium te brengen.”

Het festival is in de Stadsschouwburg, Theater Kikker, de LiK, Fotodok, Locomotiefstraat en Het Huis Utrecht. De capaciteit van de zalen is afgestemd op de anderhalvemetermaatregel en in de zalen zijn looproutes. Waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is, zijn volgens SPRING passende maatregelen genomen. Verder moeten bezoekers een mondkapje dragen als ze niet op hun stoel zitten.

Testen

Tickets voor het festival zijn nog verkrijgbaar en kunnen alleen online worden gekocht. Bezoekers zijn alleen welkom als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien. Dat geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn. Een coronatest kan worden gedaan bij speciale testlocaties die voor testevenementen zijn ingericht. Een negatief testbewijs is vervolgens 40 uur geldig.

Mensen die door verkoudheidsklachten toch niet naar het festival kunnen komen, krijgen hun geld terug als ze zich voor 10.00 uur op de dag van de voorstelling ziek melden. Naast het fysieke festival heeft SPRING ook een programma met zes online voorstellingen.