Nog een paar uur om boek Verdwenen horeca in Utrecht te steunen

Het is nog tot middernacht mogelijk om de totstandkoming van het boek Verdwenen horeca in Utrecht te steunen. Het oorspronkelijke streefbedrag van 17.500 euro is behaald en het doel is nu verhoogd naar 20.000 euro. De verhalen van Arjan den Boer en Ton van den Berg over de verdwenen horeca in Utrecht worden gebundeld in het boek dat met behulp van jullie steun er echt gaat komen. Op 2 december wordt het boek gepresenteerd.

Het boek, dat in samenwerking met DUIC wordt uitgebracht, wordt samengesteld door Arjan den Boer en Ton van den Berg. Den Boer kennen we onder meer van het boek ‘Vergeten Gebouwen’ en zijn vele verhalen over monumenten en architectuur in Utrecht. Ton van den Berg, ook wel bekend als Koos Marsman, kennen we van zijn columns in DUIC, van Café Willem Slok, Nieuws030 en van De Groate Utreg Kwis. Beide heren hebben veel geschreven over allerlei horecazaken die in de vorige eeuw in Utrecht te vinden waren.

De crowdfunding kunnen we nu al een succes noemen, want het eerste streefbedrag van 17.500 is gehaald. Daarom is het nieuwe beoogde bedrag opgehoogd naar 20.000 euro. Wil jij het boek nu alvast steunen? Dat kan nog tot middernacht. Daarna is het boek als pre-order te koop via de DUIC shop. Het boek wordt op 2 december gepresenteerd.

Welk boek?

In het boek ‘Verdwenen horeca in Utrecht’ zijn de stukken gebundeld, aangevuld met extra afbeeldingen zoals menukaarten en reclames. Arjan den Boer beschrijft aan de hand van historische bronnen zoals krantenberichten de geschiedenis van 25 bekende zaken, met speciale aandacht voor het gebouw en het interieur. Ton van den Berg voegt daar 25 verhalen aan toe. Hij schrijft die verhalen op basis van gesprekken met oud-uitbaters en herinneringen van klanten, die vaak ook nog foto’s hadden.

In het boek worden in totaal vijftig zaken behandeld, met elk een heel eigen verhaal. “Aan bod komen Chinese restaurants, tearooms voor deftige dames, bars met bijzondere namen, cafés waar schrijvers en kunstenaars kwamen, dancings en discotheken, ijssalons, een vegetarisch hotel, een poffertjeskraam en zelfs een ‘foute kroeg’ voor NSB’ers.”

Bekijk de website van de crowdfunding voor meer informatie.