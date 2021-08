Nominaties voor de Louis Hartlooper Prijs Beste Filmpublicatie bekend

De nominaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2021 zijn bekend. De prijs wordt op 25 september voor de zeventiende keer uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival.

De prijs wordt uitgereikt aan iemand ‘die het afgelopen jaar met één of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur’, schrijft de organisatie.

“Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid.”

Shortlist

Dit zijn de vijf genomineerde publicaties:

Alle remmen los! Een afdaling in de riolen van de pulpcinema uit de wilde jaren zeventig – Jan Verheyen, Hautekiet, Antwerpen/Amsterdam, 2020

Baron Jack – Hollywoods favoriete nazi – Ruud den Drijver, Baltimore Publications, Amsterdam, 2021

Filmjaarboek 2020/2021 – Mariska Graveland en Hans Beerekamp (redactie), Amsterdam University Press i.s.m. Stichting Filmuitgaven, Amsterdam, 2021

De Filmkrant – Ronald Rovers (hoofdredactie), Stichting Fuurland, Amsterdam, 2021

Op zoek naar Soldaat van Oranje: De geschiedenis van de Nederlandse filmklassieker – Bart Juttmann, Uitgeverij International Theatre & Film Books, Amsterdam, 2020

Meer informatie over genomineerden is hier te vinden.

Belang van filmjournalistiek

Naast een eervolle plek met een foto in de eregalerij van het LHC, krijgt de winnaar ook 1.000 euro, een penning met oorkonde en een Zwarte Spiegel. Verder mag diegene het jaar erop tijdens de uitreiking een korte lezing geven over het belang van goede filmjournalistiek. Dit jaar is dat Suzanne Rethans: de winnaar van 2020. Zij won de prijs voor Begeerd en verguisd: het leven van Sylvia Kristel.

De prijs is een initiatief van het Louis Hartlooper Genootschap, dat bestaat uit ten minste zeven filmmakers en filmprofessionals die regelmatig samenkomen. Het genootschap bedacht de prijs is 2005. ‘Zonder ruggespraak en in volstrekte onafhankelijkheid’ wordt de shortlist samengesteld. Vervolgens kiezen verschillende filmvakorganisaties de winnaar.