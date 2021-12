NS neemt na 46 jaar afscheid van eerste Sprinter; één exemplaar verhuist naar Spoorwegmuseum

De NS neemt afscheid van de allereerste Sprinter. Het Stadsgewestelijk Materieel (SGM), zoals de oudste Sprinter van de NS officieel heet, reed 46 jaar voor de NS maar wordt nu vervangen door nieuwere exemplaren. Een van de laatste SGMs verhuist naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.

De allereerste SGM kwam in maart 1975 uit de fabriek. Het was een nieuw type trein, dat we tegenwoordig kennen als Sprinter. De treinen hadden meer en bredere deuren en meer motoren dan de oudere treinstellen, maar de SGM zal voor veel mensen vooral herkenbaar zijn vanwege het ontbreken van toiletten. De NS kocht tot 1983 in totaal negentig SGM-treinstellen.

In 2000 kregen de treinstellen nog een volledige metamorfose: de treinstellen veranderden van geel in een combinatie van wit, blauw en geel en ook het interieur werd helemaal vernieuwd. Eind 2018 kwam de nieuwe Sprinter op het spoor. Die gaat de oude SGMs vervangen.

De afgelopen tijd reden er al minder oude Sprinters rond en de laatste maanden was het aantal afgebouwd tot 25. Onder meer op het traject tussen Utrecht en Baarn zitten reizigers nog weleens in de oude Sprinters.

Hergebruik

De SGM-treinen krijgen deels een nieuw leven, omdat ze worden hergebruikt en gerecycled. Verschillende onderdelen zijn al opnieuw gebruikt in andere treintypes en 800 treinramen werden gebruikt bij de bouw van een fietsenstalling bij station Eindhoven.

Vanwege de coronamaatregelen krijgt de SGM geen officiële afscheidsrit. De allerlaatste treinrit met een SGM gaat zaterdag tussen Zwolle en Utrecht.