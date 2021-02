NS stopt met railcatering; Laila geeft laatste uniform aan Spoorwegmuseum

De NS gaat stoppen met railcatering in de treinen, omdat het niet rendabel meer is. Om op een gepaste manier afscheid te nemen, krijgt het railcatering-uniform een plek in de collectie van het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Ondanks eerdere initiatieven – zoals de introductie van verse filterkoffie en een nieuw uniform – ziet NS geen mogelijkheden meer om door te gaan met de treinservice.

Railcatering is opgericht in een tijd dat veel stations er ronduit sober bij lagen. Anneke de Vries, Raad van Bestuur NS: “Onze railcateraars speelden toen een belangrijke rol om reizigers op een comfortabele en prettige manier te laten reizen. De service is altijd goed gewaardeerd door reizigers.”

De afgelopen jaren heeft NS veel geïnvesteerd in voorzieningen op stations, waardoor reizigers bij de stationswinkels of de Kiosk op het perron terecht kunnen voor bijvoorbeeld een koffie of iets te eten voordat ze de trein in stappen.

De Vries vertelt verder: “Dit was terug te zien in de omzet die al langer terugliep. Deze treinservice heeft een belangrijke en bijzondere plek in de geschiedenis van NS en krijgt daarom een plek in het Spoorwegmuseum. De railcateraars zijn echte ambassadeurs die NS niet kwijt wil. We zijn dan ook blij dat ze allemaal bij ons aan de slag blijven bij een winkel van NS op het station.”

Veertien jaar railcatering

Meer dan veertien jaar lang hebben de railcateraars gezorgd voor de service in de trein. Laila was bijna acht jaar lang railcateraar bij NS: “Railcatering heeft mij zoveel gebracht. Ik liep altijd rond met een lach van oor tot oor. De reizigers maakten mij vrolijk en ik hen. Sommige mensen kwam ik jarenlang tegen. Vooral dit bijzondere contact met reizigers ga ik enorm missen. Het werk heeft mij geleerd om in de spotlight te staan, om te gaan met ‘nee’ en wat de kracht is van complimentjes.”

Railcateraar Laila overhandigde namens al haar collega’s het uniform aan Evelien Pieterse, conservator van het Spoorwegmuseum: “Het verdwijnen van railcatering uit de trein is een einde van een tijdperk. Het Spoorwegmuseum heeft net een tentoonstelling over eten en drinken op het spoor afgesloten. De kleding van railcatering was daar te zien, we zijn blij dat we dit nu aan onze mooie collectie uniformen kunnen toevoegen.”