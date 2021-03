Nu misschien nog even ondenkbaar, maar volgend jaar wordt 900ste verjaardag Utrecht groots gevierd

Het is nu misschien nog even ondenkbaar, maar in 2022 moet de 900ste verjaardag van Utrecht groots worden gevierd. Het aftellen is eind 2019 al begonnen en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Op 15 december 2019, precies 900 dagen voor 2 juni 2022, de dag dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft, is het aftellen begonnen in het Utrechts Archief. Er werd toen een aftelraam onthuld dat tot de verjaardag van de stad iedere week op een andere plek zou staan. Vanwege het coronavirus verliep dit echter anders.

Voor de eerste lockdown in maart 2020 heeft het aftelraam door Lombok en Transwijk gereisd. Sinds september was het bouwwerk opnieuw te zien op verschillende plekken in de stad, waaronder TivoliVredenburg en De Parel van Zuilen. Het idee is dat het aftelraam iedere dag wordt aangepast naar het aantal dagen dat nog moet verstrijken tot de verjaardag.

Zomer

“Door de coronamaatregelen hebben we onze manier van werken aan moeten passen, waardoor het traject vertraagd is. In deze tijd, waarin we niet met grote groepen bij elkaar mogen komen, afstand houden en we veel thuis zijn, kijken we allemaal uit naar het moment waarop dit wel weer kan”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Voor de zomer start een campagne waarmee alle Utrechters weer geattendeerd worden op de verjaardag. Ook wordt aan mensen gevraagd mee te denken over festiviteiten en deze ook zelf te organiseren. Op dit moment zijn er al zo’n honderd personen die een idee hebben ingediend. “We hebben recent met al deze mensen contact gezocht, zodat er een indruk ontstaat van de ideeën en initiatieven die er leven en van een mogelijke invulling van het programma.”

Financiën

Tegelijkertijd is de gemeente een regel aan het voorbereiden die het voor initiatiefnemers mogelijk maakt om een financiële bijdrage aan te vragen. “Bij de beoordeling wordt gekeken naar hoe de activiteiten bijdragen aan het thema van Utrecht 900 jaar, ‘Stad zonder muren’. […] We streven naar een divers programma voor verschillende doelgroepen verspreid over de wijken van de stad en in de regio.”

De viering start op donderdag 2 juni 2022 met de viering van de Stadsdag. Dat loopt door in het weekend en wordt gecombineerd met de Culturele Zondag. “Op vrijdagavond 11 november 2022 sluiten we af en pakken we extra groot uit met een bijzondere versie van de Sint Maarten Parade.”

Regio

Daarnaast wordt samengewerkt met andere grote vieringen die in dezelfde periode in de regio plaatsvinden. Zoals 900 jaar Waterschappen en 385 jaar wetenschap in Utrecht. “Ook zoeken we naar verbinding met andere steden in de regio die in 2022 jarig zijn, zoals Woerden 650 jaar en Gouda 750 jaar.”

Utrecht kreeg met goedkeuring van Keizer Hendrik V op 2 juni 1122 stadsrechten, ook wel gezien als de geboorteakte van de stad. Utrecht is daarmee een van de eerste Nederlandse steden met stadsrechten. “Met elkaar tellen we af tot 2 juni 2022”, aldus de gemeente.