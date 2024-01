Omdat twee Utrechtse subsidiepotjes in 2023 al in de zomer leeg waren, zijn nu de regels aangepast

Creatieve ondernemers konden in 2023 in Utrecht lange tijd geen gebruik maken van twee populaire culturele subsidies omdat halverwege het jaar de potjes leeg waren. Nu zijn er daarom een aantal aanpassingen gedaan om te voorkomen dat dit subsidieplafond weer in de zomer wordt bereikt.

Utrechters kunnen voor allerlei zaken een subsidie aanvragen bij de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld voor het organiseren van evenementen, het geven van muziekles of voor het onder de aandacht brengen van monumenten of archeologie. Om het culturele leven in de stad een duwtje in de rug te geven zijn er in Utrecht de Impulssubsidies Cultuur en de Projectsubsidies Cultuur.

De impulssubsidie is gericht op startende makers en nieuwe culturele initiatieven, en de projectsubsidie is er met name om activiteiten te ondersteunen die voor het publiek toegankelijk zijn. Voor beide regelingen gelden een aantal voorwaarden. Zo wordt bijvoorbeeld in beide gevallen maximaal de helft van de gemaakte kosten gedekt.

Succesvol

“De regelingen zijn erg succesvol: de laatste jaren wordt er steeds meer aangevraagd, waardoor we vele projecten binnen een grote verscheidenheid aan kunstdisciplines kunnen ondersteunen”, schrijft het college in een brief aan de raad. Vanwege de populariteit van beide regelingen werd halverwege 2023 al het subsidieplafond bereikt, waardoor er een half jaar lang geen geld meer in de potjes zat. Daarom wordt dit jaar het een en ander aangepast.

Bij de Projectsubsidies Cultuur wordt nu op vier momenten in het jaar geld verdeeld. Elk van deze momenten krijgt een eigen budgetplafond. Ook kunnen mensen nu een aanvraag doen via een videopitch. Bij de Impulssubsidies Cultuur mogen mensen vanaf nu ook geld aanvragen voor de productie van bijvoorbeeld een kunstwerk, boek of podcast.

Steuntje in de rug

“Nieuwe makers, maar ook ervaren makers, willen we in Utrecht volop de kans geven zich verder te ontwikkelen”, zegt wethouder Eva Oosters. “Door deze wijzigingen door te voeren hoop ik meer Utrechtse makers dat financiële steuntje in de rug te geven om mooie dingen te blijven maken voor de stad.”