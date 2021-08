Onhandige taalfouten op de posters van ARK Utrecht zorgen voor ophef op sociale media

Het affiche voor het feest ‘ARK Utrecht’, georganiseerd door SPRING, bevat twee onhandige taalfouten. De Arabische tekst staat verkeerd om, en in het Turks staat een puntje teveel. De posters worden vervangen.

Franka Hummels publiceerde zondagmiddag een foto van de feestelijke poster op Twitter, waarin ze de taalfout in het Arabisch aanstipt. Twitteraars reageren zowel gefrustreerd als geamuseerd op de poster voor het ‘inclusieve’ feest.

“Dit gebeurt echt zo vaak”, reageert iemand op het bericht. “Heeft te maken met het converteren tussen verschillende bestandsindelingen, sommige programma’s lezen het Arabisch schrift niet en maken er dit van.” Een ongelukje, dus. Toch vinden sommigen het ‘stom’ dat de tekst niet even van tevoren is gecontroleerd.

Moordenaar

Ook het Turks is het nèt niet, schrijft iemand anders. Daarin staat niet katıl, wat ‘meedoen’ betekent, maar katil. Dat vertaalt zich naar ‘moordenaar’. “‘Aan het feest jij ook moordenaar’. Een puntje op de i kan zo veel verschil maken.”

De organisatie, die in handen van theaterfestival SPRING ligt, schrikt zich een ongeluk door het bericht. “Oh nee, dit is zo fout gegaan! ARK Utrecht is nieuw project waarmee we een nieuw publiek willen aanspreken en daarom voor het eerst ook in andere talen dan Nederlands en Engels communiceren”, schrijft SPRING in een reactie.

Dubbel checken

“We hebben de teksten door een vertaalbureau laten vertalen, maar toch is het in de opmaak fout gegaan. We hadden het natuurlijk nog moeten laten checken. Excuses aan iedereen!” SPRING laat weten de posters te vervangen. Alle nieuwe teksten zullen ze naar eigen zeggen dubbel controleren op eventuele taalfouten. SPRING hoopt ondanks de ophef dat er van ARK Utrecht toch nog een mooi feest wordt gemaakt.