Ontdek 2000 jaar Utrechtse geschiedenis met de Utrecht Time Machine

De Utrecht Time Machine wekt de geschiedenis van Utrecht tot leven op een hypermoderne manier. Sinds deze zomer biedt de interactieve app een kijkje in het leven van Utrechters tot 2000 jaar terug in de tijd. Met deze app vieren de Universiteit Utrecht (UU) en het UMC Utrecht 385 jaar wetenschap in Utrecht.

Je smartphone, wat proviand voor onderweg en misschien iets tegen de regen; deze dingen heb je nodig voor de tijdreis die je door het historische centrum van Utrecht gaat maken. Onderweg kom je de meest uiteenlopende plaatsen, personen en gebeurtenissen tegen.

Zo loop je in het Catharijneconvent de johannieters tegen het lijf, word je bij de Drift opgehouden door bouwwerkzaamheden van Napoleon Bonaparte en móet je wel even halt houden bij kroeg de Dikke Dries. Het ene na het andere historische artefact tover je uit de eeuwenoude straten van verschillende Utrechtse wijken, sommige zijn wel tot 2000 jaar oud. En dat allemaal met een druk op de knop van je smartphone.

Virtuele tijdmachine

Nee, een schep heb je niet nodig voor het opgraven van de Utrechtse geschiedenis. Sinds juni ligt die in de Domstad voor het oprapen. Daar zorgt de Utrecht Time Machine voor. Het gaat om een virtuele tijdmachine, die je al hebt door een speciale smartphone-app te installeren (de app heet UTM University Hall en is kosteloos te downloaden uit de appstore).

Je start de tijdmachine op door een van de bijbehorende QR-codes te scannen. Deze zijn op verschillende plaatsen in de stad te vinden, in de vorm van een oranje tegel. Ze liggen op dertig verschillende, historische locaties. Of je nou één keer in de tijdmachine stapt of vaker, dat mag je zelf bepalen. Een vaste route is er namelijk niet.

Historie toegankelijk

De Utrecht Time Machine is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht (UU). De UU werkte hiervoor samen met andere instellingen: het UMC Utrecht, de gemeente Utrecht en verschillende Utrechtse erfgoedinstellingen, zoals Het Utrechts Archief en Historische Vereniging Oud-Utrecht. De verschillende partijen brachten hun expertises, informatie en voorwerpen bijeen om zo de tijdmachine te bouwen.

Het doel van de tijdmachine is om de rijke historie van de stad Utrecht voor iedereen toegankelijk te maken; de geschiedenis ligt nu als het ware voor het oprapen voor wie er maar langs loopt. Utrecht Time Machine is onderdeel van een Europees initiatief genaamd ‘Time Machine FET Flagship’. Met dit project moet tot 2000 jaar aan uiteenlopende Europese geschiedenis in kaart worden gebracht. Utrecht hoort daar sinds deze zomer bij.

385 jaar wetenschap

De app en de historische route zijn onderdelen van het 77ste lustrum van de UU en het UMC Utrecht. De universiteit en het universitair ziekenhuis zijn goed voor het bedrijven van 385 jaar wetenschap in Utrecht. Hoewel de coronapandemie nog niet helemaal is overgewaaid, besloten de instellingen dat dit toch de gelegenheid was om iets te vieren.

Met het thema ‘Morgen maken we samen’ willen de UU en het UMC Utrecht studenten, medewerkers, alumni en bewoners van Utrecht uitnodigen om samen na te denken over de toekomst van de stad. Zo hopen ze, ook in deze ‘lastige tijd’ de verbinding tussen Utrechters te versterken.