Ontwikkeling nieuwe locatie dB’s in Utrecht stap dichterbij met ondertekening huurcontract

De verhuizing van dB’s naar de nieuwe locatie is een stap dichterbij gekomen nu het huurcontract is ondertekend. De verbouwing van het pand aan de Vlampijpstraat 63 kan daardoor binnenkort gaan beginnen.

Rondom de plek waar dB’s nu zit, in het CAB-gebouw, komt een nieuwe stadswijk met 2800 woningen. Dat betekent wel het einde van dB’s op deze plek. Er moest gezocht worden naar een nieuwe locatie, en die werd gevonden een paar honderd meter verderop in het Werkspoorkwartier.

De weg naar de nieuwe locatie verloopt overigens niet helemaal soepel. Eerder bleek al dat de verbouwing van het nieuwe pand onder druk stond vanwege stijgende bouwkosten. De gemeente Utrecht en consortium Cartesius – de ontwikkelaar van de nieuwe woonbuurt waar dB’s voor moet wijken – besloten vervolgens om garant te staan voor een groot deel van de bouwkosten.

Aan de Vlampijpstraat 63, waar nu het huurcontract voor is ondertekend, wordt een volledig voor dB’s op maat gemaakt gebouw gerealiseerd, voor de oefenruimtes, het poppodium, horeca (met terras), en Studio Moskou. Binnenkort start de verbouwing van het gebouw dat er al staat, daar komen de studio’s te zitten. Zodra er een bouwvergunning is verleend voor de nieuwbouw, wordt het tweede deel van de verbouwing aangepakt. Daar komt de horeca en het poppodium te zitten.

1 mei

Paul de Brabander richtte in 1994 dB’s op en vestigde zich in oktober 2003 na een grote verbouwing in het CAB in Cartesius. dB’s zal nu verhuizen naar het naastgelegen Werkspoorkwartier boven en naast Perla Palace. Paul de Brabander: “Wij zijn blij dat het huurcontract nu is getekend en we aan de slag kunnen met de verdere plannen voor de verbouwing. We krijgen straks een mooie nieuwe plek waar wij onze activiteiten kunnen voortzetten en verder kunnen uitbouwen.”

dB’s blijft nog een paar maanden, in ieder geval tot 1 mei, op de huidige plek zitten. Mogelijk wordt dit nog langer, maar dat moet nog uitgezocht worden. Volgend jaar moet ook de bouw van de woningen starten en die twee dingen moeten elkaar niet in de weg zitten. De nieuwe locatie wordt mogelijk gefaseerd in gebruik genomen omdat de werkzaamheden daar langer dan zeven maanden kunnen duren.