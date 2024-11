Ook de tweejarige cultuursubsidies voor Utrecht bekend; deze partijen krijgen geld

Er is bekend welke culturele instellingen de komende twee jaar subsidie krijgen van de gemeente Utrecht. Partijen als IMPAKT, Dutch Harp Festival en Creative Coding kunnen rekenen op een bijdrage. Er waren in totaal 34 partijen genoemd die een aanvraag hebben gedaan, 13 hebben genoeg punten gescoord om ook daadwerkelijk subsidie te krijgen.

Utrecht kent verschillende subsidies voor culturele festivals en organisaties. Eerder dit jaar werd al bekend welke partijen de komende vier jaar op een bijdrage kunnen rekenen, dit is de grootste pot met subsidie.

Nu is ook bekend welke culturele initiatieven de tweejarige subsidie krijgen. Daar is in totaal 768.000 euro per jaar mee gemoeid. De tweejarige regeling is onder meer bedoeld voor vernieuwing, en voor sommige partijen wellicht een opstap naar de vierjarige regeling.

Betekenis voor de stad

Er werd voor 1.872.842 euro aan subsidie aangevraagd, dat is dus veel meer dan er beschikbaar is. Er moesten ‘scherpe keuzes’ gemaakt worden, aldus wethouder Eva Oosters. Die keuzes zijn gemaakt door een onafhankelijke adviescommissie op criteria zoals artistieke kwaliteit, uitvoerbaarheid en betekenis voor de stad.

Uiteindelijk zijn 13 aanvragen goedgekeurd. De organisaties die subsidie ontvangen zijn Podium Sprits, SHIFFT, FAAM, VUUUR/House of Hip Hop, PAKS, Matrose, Frisse Oren, Iona&Rineke, Kunsthal Kloof, Creative Coding Utrecht, IMPAKT, Dutch Harp Festival en De Coöperatie (CPRT).

Hun plannen weerspiegelen volgens de adviescommissie een brede waaier aan kunstvormen, van urban cultuur tot innovatieve technologie, met een sterke nadruk op inclusie en samenwerking.

Pijnlijke keuzes

Het college ziet ook dat ‘pijnlijke keuzes’ gemaakt zijn, want er zijn ook partijen die geen geld krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld Museum van Zuilen, Landhuis Oud Amelisweerd, Rosa Ensemble en de Utrechtse Klokkenspel Vrienden. Deze partijen hadden eerder dit jaar ook al nul op het rekwest gekregen toen ze een aanvraag deden voor de vierjarige subsidie.

Wethouder Eva Oosters laat weten: “Hoewel er scherpe keuzes moesten worden gemaakt vanwege een overvraagd budget, zit er veel potentie in de gehonoreerde initiatieven. Uit de gehonoreerde plannen blijkt een grote hoeveelheid lef, creativiteit en eigenzinnigheid. Het is fantastisch om te zien hoe veel initiatieven niet alleen willen groeien, maar ook anderen – makers en publiek – daarin meenemen. Tegelijkertijd realiseer ik me hoe moeilijk de afwijzingen zijn voor organisaties die komende periode geen subsidie ontvangen. Dat maakt deze beslissingen bitterzoet.”