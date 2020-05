Ook deze week klonken er weer verzoeknummers uit de Utrechtse Domtoren

Ook deze zaterdag speelde Malgosia Fiebig, beiaardier van de Utrechtse Domtoren, een uur lang verzoeknummers van omwonenden. Dit keer klonken onder andere liedjes van AC/DC, Stevie Wonder, Bill Withers en Kinderen voor Kinderen door de Utrechtse straten.

Veel mensen zitten vanwege het coronavirus thuis. Het werk aan de Domtoren gaat echter onverminderd door. De aannemer en beide eigenaren van de toren beseffen zich dat de geluiden van het werk extra goed te horen zijn voor de ‘buren’.

De drie partijen wilden ook weleens een ander geluid laten horen en deden daardoor een oproep in de buurt. Ze verspreidden zo’n 200 ansichtkaarten in de omgeving met daarop te tekst: “Welk lied of muziekstuk zou jij graag willen horen vanaf de Domtoren?”

Er kwamen zo’n veertig reacties op het bericht. Malgosia Fiebig speelde vorige week zaterdag al een aantal nummers en ook deze week waren verzoekjes te horen. Onder dit bericht is het concert van zaterdag 2 mei terug te zien en te luisteren.