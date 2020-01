Ook gemeente maakt zich zorgen over culturele kant Utrecht Marketing

De gemeente Utrecht maakt zich zorgen over de culturele kant van Utrecht Marketing. Dat schrijft wethouder Anke Klein van Cultuur na schriftelijke vragen van politieke partijen over het afgelasten van de eerste Culturele Zondag van dit jaar.

De Culturele Zondagen waren niet meer van deze tijd, vindt de organisator Utrecht Marketing. De Culturele Zondagen zijn echter een begrip in de Domstad en het besluit om de eerste editie van dit jaar niet door te laten gaan zorgde dan ook voor veel kritiek vanuit de stad.

Utrecht Marketing wil een nieuwe formule ontwikkelen voor het evenement. Vorig jaar werd er ook al een editie afgelast omdat ‘de ambities niet waargemaakt konden worden’.

Brede zorgen

Het annuleren van Culturele Zondagen en de ideeën van Utrecht Marketing kunnen echter niet op ieders goedkeuring rekenen. Medebedenker van het evenement in 2000, Broos Schnetz, zei eerder al tegen het AD Utrecht dat Utrecht Marketing het idee van Culturele Zondagen ‘verkracht’.

Verder zei hij: “Ik wil niet dat de naam Culturele Zondagen misbruikt wordt voor platte marketing.”

Ook de Partij voor de Dieren en de PvdA stelden schriftelijke vragen en zeiden zich zorgen te maken over het ‘wegkwijnende aandeel cultuur’ bij Utrecht Marketing.

De opdracht

Wethouder Klein zegt nu die zorgen over de invulling van de activiteiten te delen. In de opdracht van de gemeente Utrecht aan Utrecht Marketing staat echter niet de verplichting om specifieke activiteiten te organiseren. Ook het aantal Culturele Zondagen is volgens het stadsbestuur niet het belangrijkste uitgangspunt, maar wel ‘de waarde die de activiteiten voor de stad hebben’.

Utrecht Marketing heeft voor de periode van 2017-2020 de opdracht gekregen om een bijdrage te leveren aan cultuurparticipatie in de stad. “Dat is tot op heden ingevuld door het organiseren van culturele zondagen”, aldus Klein. “Het staat de organisatie vrij om binnen die opdracht een plan te ontwikkelen om een verbeterde invulling te geven aan de doelstelling.”

Evaluatie

De kritiek dat de culturele kant van Utrecht Marketing steeds meer een ondergeschoven kindje is binnen Utrecht Marketing, is echter ook bij de wethouder aangekomen. “Ja, het college maakt zich hier ook zorgen over. Er wordt nu gewerkt aan de evaluatie, wij bespreken daarbij ook hoe we hiermee om willen gaan. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan afstemming over het nieuwe concept van de culturele zondagen.”

Culturele Zondagen is in 2001 op initiatief van Leefbaar Utrecht gestart, met als bedoeling cultuur gratis en laagdrempelig voor inwoners van Utrecht mogelijk te maken.

Een begrip

Al bijna twintig jaar zijn de Culturele Zondagen een begrip in Utrecht met talloze edities. Cor Jansen de directeur van Utrecht Marketing hoorde na zijn aantreden dat Culturele Zondagen een onderscheidend merk is, relevant voor de stad is en echt Utrechts. Maar ook dat de formule ‘sleetse plekken’ vertoonde.

“De stad is natuurlijk veranderd sinds de eerste editie. Culturele Zondag begon in een tijd toen er nog niet eens koopzondagen waren in Utrecht”, zei Jansen tegen DUIC. “Het culturele speelveld, de stad en haar inwoners zijn niet meer hetzelfde als tijdens de eeuwwisseling. Hiermee is de context voor de Culturele Zondagen veranderd. Want moet een Culturele Zondag bijvoorbeeld ook niet gewoon op zaterdag kunnen, als dat beter past bij de stad?”

Marketing

Stichting Utrecht Marketing is in 2017 opgericht om de bekendheid en imago van de stad Utrecht en het cultuuraanbod te promoten. Utrecht Marketing is de bundeling van Stichting Cultuurpromotie Utrecht en Stichting Toerisme Utrecht.

Na twee jaar zou er een evaluatie komen over Utrecht Marketing. Dat onderzoek liet langer op zich wachten. Er blijkt behoefte te zijn aan aanvullende gesprekken met Utrecht Marketing. In het eerste kwartaal van dit jaar verwacht de wethouder meer informatie over de evaluatie en voortgang van de Culturele Zondagen te hebben.