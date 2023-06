Ook in het nieuwe nijntje museum leren kinderen spelenderwijs: ‘Precies zoals Bruna het voor ogen had’

Het vernieuwde nijntje museum in Utrecht gaat donderdag weer open voor publiek, maar dinsdag konden een aantal genodigden al een kijkje nemen in het pand aan de Agnietenstraat. Conservator Yolanda van den Berg vertelt voor aanvang dat het geen klassiek museum is met schilderijen, maar een plek waar kinderen spelenderwijs over zichzelf, anderen en de wereld leren. “Precies zoals Dick Bruna het voor ogen had.”

In 2016 opende het nijntje museum in het pand tegenover het Centraal Museum, waar het ook onderdeel van is. Sinds de opening wisten veel mensen de plek te vinden, waardoor er op sommige dagen lange rijen kinderen met ouders en grootouders voor de ingang stonden. Nog voordat iemand van corona had gehoord werkte het nijntje museum al met tijdsloten.

Desalniettemin bleven de bezoekersaantallen hoog. In 2018 werden de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente en een projectontwikkelaar over uitbreiding van het museum. Dit werd mogelijk omdat de buren een lap grond van de hand wilden doen.

Op 1 november 2021 gingen de deuren dicht en verhuisde nijntje met heel haar inboedel naar een tijdelijke locatie in het voormalige gebouw van de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht. Inmiddels is het wereldberoemde konijn weer teruggekeerd op de oude plek die ondertussen helemaal vernieuwd is en bovendien twee keer zo groot.

Spelen

Ondanks deze vernieuwing is er volgens Van den Berg niks veranderd aan het concept. “Dit is een plek waar kinderen zich thuis voelen. Spelenderwijs komen zij in aanraking met kunst, taal en beweging. Ze leren over zichzelf, anderen en de wereld. Precies zoals Dick Bruna het voor ogen had.”

Een van de paradepaardjes van het nieuwe nijntje museum is de 360 graden projectieruimte, waarin een voorstelling te zien is met boris beer in de hoofdrol. Hier leren kinderen spelenderwijs de namen van dieren en de kleuren van vissen. Ook nieuw zijn ‘de boerderij van jan’ en ‘de winkel van betje’. Voor voorscholen en primair onderwijs zijn hierbij speciale lesprogramma’s ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook themaruimtes uit het vorige museum terug te vinden.

Woensdag, op de verjaardag van nijntje, wordt het museum feestelijk geopend voor genodigden. Onder meer burgemeester Sharon Dijksma en nijntje zelf zijn daarbij aanwezig. Vanaf donderdag is iedereen welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe nijntje museum.