Ook Smartlappenfestival gaat dit jaar niet door vanwege corona

Het zal wellicht geen verrassing zijn, maar ook het Smartlappenfestival in Utrecht gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Al 30 jaar het festival van de ‘lach en de traan’, maar dit jaar dus even niet.

Het festival zou eigenlijk plaatsvinden in tientallen kroegen op 20, 21 en 22 november. Al tientallen jaren wordt het Smartlappenfestival in Utrecht georganiseerd waar de mooiste tranentrekkers te horen zijn. Dit jaar vloeien de tranen echter omdat het festival in november door corona niet door kan gaan.

De organisatie schrijft: “We hopen in ieder geval dat al onze smartlappenvrienden in het weekend van 20 november even aan een mooie smartlap denken en een traantje wegpinken… Wij in ieder geval wel…”