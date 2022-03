Ook tijdens tweede subsidieronde weer veel aanvragen voor Utrecht 900 jaar-evenementen

Veel Utrechters willen de 900ste verjaardag van de stad vieren. Dat blijkt althans uit het aantal subsidieaanvragen dat bij de gemeente is binnengekomen. De verwachting is dan ook dat het beschikbare budget niet voldoende zal zijn.

Op 2 juni van dit jaar is het precies 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Dat wordt de komende periode gevierd met allerlei grote en kleine evenementen. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om de initiatiefnemers te helpen.

De deadline van de eerste subsidieronde verstreek in 2021. Er werden destijds bijna honderd ideeën ingestuurd, waarvan 34 een subsidie tot 50.000 euro kregen. Vanwege de vele inzendingen besloot de gemeente het budget met 200.000 euro te verhogen.

Tweede ronde

De deadline van de tweede subsidieronde verstreek op 12 januari van dit jaar. Nu werden er 242 aanvragen ingediend. Ondanks de eerdere verhoging van 200.000 euro verwacht de gemeente dat het beschikbare budget van 920.000 euro is ‘overvraagd’.

“Elke aanvraag wordt daarom niet alleen beoordeeld op inhoud, ook wordt zorgvuldig gekeken of de aanvraag bijdraagt aan een evenwichtig programma waarin voor alle Utrechters mooie en passende activiteiten te beleven zijn”, is te lezen in een brief aan de raad.

Derde ronde

Inmiddels is de derde subsidieronde gestart en de deadline hiervan ligt op 1 april. Het budget is met 150.000 euro aanzienlijk lager dan de vorige ronde. De gemeente heeft dit keer echter wel de regels aangepast; zo wordt het maximumbedrag dat per aanvraag wordt uitgekeerd in deze ronde verlaagt van 50.000 naar 10.000 euro. Hiermee hoopt het college meer initiatiefnemers te betrekken bij het programma.

Al met al zegt de gemeente blij te zijn met de vele aanvragen. “Het enthousiasme in de stad om 900 jaar stadsrechten te vieren zien we alleen maar toenemen. […] We zijn verheugd dat Utrecht 900 al zo leeft in de stad!”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.