Op bezoek bij Paloma aan de Mariaplaats in Utrecht: ‘We zijn naar Spanje gegaan om inspiratie op te doen’

Paloma, het nieuwe tapascafé, opende begin dit jaar de deuren. In het pand aan de Mariaplaats is elke avond livemuziek te horen en stroomt de sangria uit de tap. Na onder andere Ruby Rose, Fico en de Watertoren was het tijd voor een nieuwe uitdaging, vonden de eigenaren.

Het ruime pand op de Mariaplaats kent veel horecagezichten. Zo werd er van de jaren 70 tot de jaren 90 tot in de late uurtjes gedanst toen discotheek Cartouch er zat gevestigd. In 1995 opende Henk Westbroek er Stairway to Heaven, kortweg Stairway. Het was een zaak die vol hing met gouden platen en gitaren.

Vijf jaar geleden kwam het nieuws dat Stairway de deuren zou sluiten. Chrissie Westbroek, de dochter van, opende er na een flinke verbouwing NOLA. Die zaak maakte half januari plaats voor de Spaanse eetbar. Nu hangt het pand dan ook vol met Spaanse hammen en gedroogde worsten, een vitrine met kazen en zijn er voorin twee bars te vinden. Daar wordt de sangria gewoon getapt. “Het recept maken we zelf”, zegt mede-eigenaar Norbert Zunnebeld. Zodra je bij Paloma binnenstapt, is het de bedoeling dat je je even in Spanje waant.

Inspiratie in Spanje

Naast Norbert zijn ook horecaondernemer Wichert van Rijn en chef Menno van der Pol eigenaren van Paloma. Voor alle drie geldt dat ze meerdere horecazaken in Utrecht hebben. Zo is Wichtert onder meer betrokken bij The Streetfood Club, Carmel Market en Vegitalian. Voor Menno zijn dat Fico en de Watertoren, ofwel WT Urban Kitchen.

“We zijn naar Spanje geweest om inspiratie op te doen voor Paloma”, zegt Norbert. De stijl van een Spaanse mercado sprak hen aan. “Dat zijn allemaal restaurants in een grote hal. Dat idee vonden we heel vet: er is gezelligheid, muziek en het eten komt overal vandaan. Wij wilden alleen wel dat onze gasten niet op hoeven te staan om hun eten te halen, maar gewoon service aan tafel krijgen.”

Spanje staat bij Paloma overduidelijk centraal. Op de kaart zijn dan ook allerlei tapashapjes te vinden. Die worden bereid in de verschillende open keukens. “We hebben bijvoorbeeld een viskeuken gemaakt. Die is echt prachtig. De vissen liggen in de vitrine op ijs uitgestald. Het is net live cooking.”

50 procent niet reserveren

Halverwege de zaak hangt er een groot, fluwee lrood gordijn. Overdag blijft die aan het plafond hangen, maar later op de avond verdelen ze het pand daarmee in tweeën. “Zo maken we de zaak wat kleiner”, zegt Norbert. “We zien het voorste gedeelte dan wat meer als een café. Het is er dan wat intiemer en knusser. Om 22.00 uur komen er ook weer nieuwe mensen binnen voor een drankje. Dat is gaaf om te zien. Dan begint de borrel te bruisen.”

Na een aantal maanden open te zijn geweest, kan Norbert niets anders dan tevreden zijn. “Vanaf moment één staat het aan en zitten we bijna elke avond vol. Het gaat heel goed en mensen zijn enthousiast. Dat is omdat we wat nieuws doen denk ik. Verder serveren we nu al bocadillos, Spaanse broodjes, voor de lunch op vrijdag, zaterdag en zondag. Vanaf begin mei komt er een uitgebreide lunchkaart.”

Een groot deel van de plaatsen in Paloma houden ze vrij voor de zogenoemde inloop. “50 procent van de tafels is niet te reserveren”, legt Norbert uit. “Dat is het voorste gedeelte. We merken dat dit heel leuk is. Mensen weten ons steeds vaker te vinden om spontaan naar binnen te lopen. Ze hoeven hun etentje niet drie weken vooruit te plannen, maar wandelen even binnen voor een biertje, een kannetje sangria en wat tapashapjes. Dat zorgt voor een ongedwongen en gezellige sfeer.”