Op deze liedjes van de Top 2000 stemden de Utrechters; Queen nog steeds de favoriet

Danny Vera staat dit jaar met het nummer Roller Coaster op nummer één in de NPO Radio 2 Top 2000, maar de Zeeuwse artiest was niet de favoriet in Utrecht. Bohemian Rhapsody van Queen ontving de meeste stemmen in de Domstad.

Het verschil tussen het aantal Utrechtse stemmen op het bekende lied van Queen en Roller Coaster is overigens erg klein. 13 procent van de inwoners die heeft gestemd op de Top 2000, stemde op Bohemian Rhapsody en Roller Coaster ontving 12 procent van de stemmen.

Zowel Piano Man van Billy Joel als Heroes van David Bowie kregen in Utrecht 9 procent van de stemmen. Deze liedjes staan in de Utrechtse lijst dan ook op de derde en vierde plaats.

Claudia de Breij

Black van Pearl Jam, Wish You Where Here van Pink Floyd en Hotel California van The Eagles kregen in Utrecht 8 procent van de stemmen. De Utrechtse lijst wordt afgesloten met Africa van Toto, Fix You van Coldplay en Stairway To Heaven van Led Zeppelin.

De hoogst genoteerde Utrechtse artiest in de Top 2000 is Claudia de Breij. Met het lied Mag Ik Dan Bij Jou staat ze op de 54e plaats. De in Utrecht opgegroeide Wim Sonneveld pakt de 47e plek met het nummer Het Dorp. Bekijk hier de Utrechtse top 10.