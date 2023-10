Op deze plek in Utrecht kunnen graffitiartiesten zich straks helemaal uitleven

Mensen met een graffitispuitbus kunnen zich straks helemaal uitleven op de lange muur bij Beton-T in Utrecht. Dit wordt namelijk vanaf eind deze maand de nieuwe gedoogplek voor graffiti in de stad.

Sinds de zomer van 2019 was er een gedoogplek te vinden op de hoge muren van de Stadsbaantunnel op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Sinds deze zomer is het zuidelijke deel van de muur afgesloten en het noordelijke deel kan nog tot eind van dit jaar gebruikt worden door de graffitikunstenaars.

Omdat deze plek verdwijnt is de gemeente de afgelopen periode op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en die is nu gevonden. Vanaf eind oktober is de lange muur van het zogenoemde ‘experimentele stadsplein’ Beton-T, pal naast Vechtclub XL, de nieuwe gedoogplek in Utrecht.

Bewonder

“Street art is een kunstvorm waarbij makers een muur als canvas gebruiken en hun kunst delen met de stad”, zegt wethouder Eva Oosters. “Dat bewonder ik zo aan deze vorm van kunst. De werken van de graffitikunstenaars hebben een hele tijd het Berlijnplein kleur gegeven, mooi om te zien dat er weer een nieuwe plek is waar kunstenaars hun creativiteit kunnen delen met Utrecht.”

Het idee is dat de muur van Beton-T minstens tot eind 2025 gebruikt kan worden door de kunstenaars. Ondertussen wordt gekeken hoe de plek gebruikt wordt en wat er eventueel verbeterd kan worden. De eerste evaluatie is al eind dit jaar.