Op het voetstuk: Wilhelmina in het Wilhelminapark

In Utrecht staan allerlei standbeelden, maar wie zijn deze personen eigenlijk? In deze rubriek vertellen we de verhalen achter de standbeelden in de stad.

In het Wilhelminapark in Utrecht staat een beeld van de gelijknamige oud Koningin van Nederland. Het standbeeld is gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Mari Andriessen, onder meer bekend van De Dokwerker in Amsterdam en het standbeeld van Cornelis Lely op de Afsluitdijk.

Vlak nadat de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, vluchtte de koninklijke familie naar Londen. Koningin Wilhelmina hield destijds via Radio Oranje verschillende toespraken, waarin de nadruk werd gelegd op het herwinnen van de vrijheid. Ondanks het verbod werden de uitzendingen goed beluisterd. Wilhelmina groeide uit tot symbool van de strijdlust.

Ook Andriessen speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog. Zo hield hij joodse onderduikers verborgen in zijn huis en had het verzet een wapendepot in zijn atelier. Na de oorlog werd de kunstenaar een van de meest gevraagde beeldhouwers voor oorlogs- en verzetsmonument.

Het idee voor het standbeeld van Wilhelmina ontstond in 1960, op haar tachtigste verjaardag. De vorst weigerde echter mee te werken aan een monument, dus het idee werd in de ijskast geplaatst. In 1968, zo’n zes jaar na het overlijden van Wilhelmina, werd het standbeeld in Utrecht onthuld. Dit werd gedaan door haar dochter, koningin Juliana.

Het beeld staat op een vierkante grondplaat en Wilhelmina is gekleed in een mantel met grote bontkraag. Zij draagt een hoed en de armen hangen langs het lichaam. De voormalige koningin is uitgebeeld als stoere, onverzettelijke vrouw.