Op pad met Oud-Utrecht: Leidsche Rijn Centrum

De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor DUIC wandelingen door de stad, op zoek naar bijzonder erfgoed. Deze keer zijn we in Leidsche Rijn, een mix van oud en nieuw. We gaan naar Leidsche Rijn Centrum met het Brusselplein, het Berlijnplein en boerderij Roodnoot. Een tocht met verrassingen.

Brusselplein

Met de komst van Leidsche Rijn maakte Utrecht haar grootste transformatie ooit door. We starten op het Brusselplein in het in 2018 geopende Leidsche Rijn Centrum dat bereikbaar is per fiets, auto, bus of trein. Leidsche Rijn Centrum is ontwikkeld als stadsdeelcentrum voor de wijk Leidsche Rijn maar het ligt centraal in de stad. Het centrum heeft een kunstmatig hoogteverschil van wel acht meter omdat het ligt op een knooppunt van infrastructuur: de overkapte A2 loopt hier een stukje verder onder de grond door de Leidsche Rijn tunnel. De trein en bus komen hier aan en je kunt er parkeren met fiets en auto.

Maar wat doen we hier en wat is er dan te zien? We zien een modern plein met een fontein. Het idee achter dit centrum is een hart voor Leidsche Rijn met winkels, horeca, voorzieningen, kantoren en een NS-station. Het is een echt stedelijk gebied met hoogbouw van vijf tot zeven lagen. Aan het Brusselplein vind je een grote foodcourt, horeca met terrassen, en ook een bibliotheek met een divers aanbod aan boeken en cultuur. Het hele centrum is een wandelgebied want de aanvoer van goederen gaat namelijk in grote vrachtwagens via een ondergrondse straat naar de winkels.

De bebouwing is geïnspireerd op een idee van architect en stedenbouwkundige Jo Coenen die dit geïnspireerd door mediterrane steden heeft geschetst. Acht verschillende architecten zorgden voor diversiteit van de verschillende blokken in een mix van stijlen en smaken. De architectuur heeft allerlei vormen en reliëfs met warme kleuren zoals rood, geel en bruin. De straatnamen zijn afgeleid van Europese steden. Er zijn grotere en kleinere pleinen en vinden we een stukje verder de Parijsboulevard, met een galerij die in Milaan of Turijn niet zou misstaan. Die lopen we uit richting station en dan rechts naar het Berlijnplein.

Berlijnplein met parkeerkathedraal en spannende overkappingen

Landschapsarchitect Lodewijk Baljon was verantwoordelijk voor de inrichting van de publieke ruimtes van Leidsche Rijn Centrum, zoals het Berlijnplein dat bovenop het dak van de Leidsche Rijn tunnel ligt. Je vindt er een parkeergarage die bijna niet als zodanig is te herkennen. Opgetrokken in metselwerk met baksteen en een opvallende toren kan deze parkeerkathedraal desgewenst in woningen omgezet worden. Op het dak staat kunst: een grote snip.

Ook bijzonder is de overkapping van het busstation. Het is een ontwerp van architect Annebregje Snijders die hiervoor de Rietveldprijs 2020 kreeg. Volgens de jury is het een ode aan de bus. Volgens de architect heeft ze ‘iets moois gemaakt van iets dat niet vanzelfsprekend mooi hoeft te zijn’. De creatieve organisatie RAUM zorgt vanuit tijdelijke locaties op het Berlijnplein voor een culturele programmering. Binnenkort komt hier een permanente cultuurcluster. Een stukje verderop zien we de grote Pathé bioscoop en daarnaast Perron 9, de ijzeren perronkappen van spoor 8-9 van station Utrecht Centraal, uit 1895. Deze perronkappen werd op initiatief van Oud-Utrecht door de gemeente herplaatst op het Berlijnplein. Hier is nu een overdekte plek voor evenementen en activiteiten. De perronkappen zijn een ontwerp van George van Heukelom, die ook architect was van De Inktpot en zorg droeg voor de restauratie van de Domtoren begin 20e eeuw.

Boerderij en Stadsbrouwerij Roodnoot

Iets verderop, richting Amsterdam-Rijnkanaal en de gele brug naar Douwe Egberts vinden we de uit 1880 daterende boerderij RoodNoot. De hoogteverschillen in het gebied zijn hier goed te zien. De boerderij ligt laag naast de hoger gelegen weg, en Leidsche Rijn Centrum. Het adres is de Vleutenseweg en de boerderij ligt aan het water van de Vleutense Wetering die vroeger voor transport tussen Vleuten en Utrecht diende.

De naam van de boerderij komt van de omgekeerde namen van de bewoners Toon en Door, Roodnoot dus. Deze boerderij is gelukkig gespaard als herinnering aan vroeger tijden. Het is een gemeentelijk monument. Nog mooier is dat er een nieuwe bestemming is gevonden voor RoodNoot. Je vindt er kippen op het erf, paarden in de wei en brouwerijketels in de hooischuur. De oude stal is door Stadsbrouwerij RoodNoot omgetoverd tot proeflokaal voor een drankje en hapje. RoodNoot is sinds mei 2022 een ontmoetingsplek voor iedereen en een veilige werkomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na een eventuele stop bij RoodNoot gaan we langs het Amsterdam-Rijnkanaal naar rechts, richting zuiden.

Domtoren

De bewoners van Leidsche Rijn Centrum kunnen in 20 minuten fietsen naar de eeuwenoude Domtoren. Maar hé! In september 2023 verscheen er ineens een Domtoren in Leidsche Rijn! Dit is het werk van de creatieve Chris van der Sman (88) uit Nootdorp. Deze voormalige schilder had als hobby om torens en kerken na te bouwen in zijn tuin. Zo bouwde hij een replica van de Domtoren met 40.000 steentjes. Hij werkte tien jaar aan een vijf meter hoge versie van de Domtoren en deed deze cadeau aan gemeente Utrecht. Zijn replica van de Domtoren staat nu op de plek van het voormalige informatiecentrum Leidsche Rijn, aan het water, met uitzicht op…

Tekst: Dick de Jong



