Op pad met Oud-Utrecht: Máximapark

De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor DUIC wandelingen door de stad op zoek naar bijzonder erfgoed. In Leidsche Rijn werd de eerste woning op 14 oktober 1998 opgeleverd. Het Máximapark volgde later. Daar beginnen we onze wandeling met als vraag: is er erfgoed te vinden in het Máximapark?

Het Máximapark heette aanvankelijk het Leidsche Rijn Park. Op 17 mei 2011 kreeg het park zijn nieuwe naam ter ere van de veertigste verjaardag van toen nog prinses Máxima. De officiële opening was in 2013.

Het Máximapark is met 300 hectare bijna net zo groot als de binnenstad van Utrecht. Het ligt tussen de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en biedt een combinatie van oud en nieuw. Het park is een ontwerp van landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West8. Tuinarchitect Piet Oudolf ontwierp bloementuin De Vlinderhof op een gebied van 5000 m2. Bijzonder is dat het beheer van het park voor een groot deel draait op vrijwilligers en maatschappelijke organisaties, zoals De Vrienden van het Máximapark, die met de gemeente in een Parkberaad actief zijn.

Rondje Máximapark

Een mooie start van een wandeling is op Het Lint, een bijna tien kilometer lang en heel breed pad voor wandelaars, fietsers, hardlopers en skaters, dat loopt rond het park. Via Het Lint kom je langs alle mooie plekjes van het park. Het park zelf bestaat uit twee gebieden: de Buitenhof die bosachtig en wat ruiger is dan de 45 hectare van de Binnenhof, die meer een gestileerd parkgebied is en waar De Vlinderhof onderdeel van is. De Parkpergola is een rand als een honingraat van zes meter hoog langs De Binnenhof. Er zitten schuilplekken en nestkasten in voor bijen, vogels en vleermuizen. De pergola raakt begroeid met muur- en klimplanten.

Langs Het Lint bij de Haarrijnse Plas staan zes hoge bomen. Dit zijn platanen afkomstig van het Domplein in de Utrechtse binnenstad en ze heten nu de ‘Dompleinbomen’. In 2013 moesten de bomen vanwege de bouw van Domunder onder het Domplein gekapt worden. Niet alleen stonden ze in de weg maar ook brachten ze schade toe aan de archeologische resten onder het Domplein. Het was voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat bomen werden verplant inclusief archeologische rijkdommen in de kluit, die teruggaan tot en met de Romeinse tijd. Ze staan nu op een ‘archeologische terp’. Ze zijn geplant in de vorm van een kruis dat de contouren van de Heilig Kruiskapel van waarschijnlijk Willibrord op het Domplein symboliseert.

Vikingrijn en Jeremiebrug

Een van de blikvangers van het Máximapark is de ‘Vikingrijn’, een waterloop in het park. Deze Vikingrijn is vier kilometer lang en heeft een breedte tot dertig meter. Wie niet beter weet kan het water midden in de Binnenhof ervaren als een vijver, maar dat is het niet. Het is een opnieuw uitgegraven deel van een oorspronkelijke loop van de Oude Rijn, die hier tot zo’n duizend jaar geleden door het gebied slingerde. Het uitgraven leverde geweldige archeologische vondsten op, twee middeleeuwse Viking schepen van 15 en 20 meter lang, en een echt Vikingzwaard!

Anafora Parkrestaurant ligt centraal in het Máximapark, op een unieke locatie aan de Vikingrijn. Het restaurant is gebaseerd op een schetsontwerp van architect Pierre Cuypers uit 1896, bekend van onder andere het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam en Kasteel De Haar in Haarzuilens.

In het noorden van het Máximapark vind je restaurant Dengh in een oude boerderij. In de 13e eeuw was hier een bijzonder kasteel opgetrokken: Kasteel Den Engh, dat zich vanaf 1536 ‘ridderhofstad’ mocht noemen.

Over het nooit verdwenen deel van de Rijn, de Alendorperwetering, ligt nu de Jeremiebrug. Dat was een ophaalbrug uit 1912 die bij de aansluiting van de Kruisvaart met de Vaartsche Rijn een eerdere draaibrug verving. In 2011 moest hij wijken voor het nieuwe NS-station Utrecht Vaartsche Rijn, tot groot verdriet van de bewoners van de wijken Tolsteeg en Hoograven. In het Máximapark kreeg de brug een waardige herbestemming.

Castellum Hoge Woerd

Aan de rand van het Máximapark, op de plek waar de Romeinen zo’n 2000 jaar geleden de Limes – de toenmalige grens van het Romeinse rijk – bewaakten vanuit een fort, staat nu een moderne versie van dat fort: Castellum Hoge Woerd. De locatie is precies die van het oorspronkelijke fort. De wallen zijn net zo hoog en de omtrek is even groot. Hier vind je een museum, theater, restaurant, stallen en een stadstuin. In het museum kun je bij de archeologische vondsten uit dit gebied ook de De Meern 1 zien, het meest compleet bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa is gevonden. De toegang tot Castellum Hogewoerd is gratis.

In de boomgaard van Castellum Hoge Woerd staat een replica van een Romeinse wachttoren. Die torens hebben er zo uitgezien toen ze ooit langs de Limes stonden. Zo blijkt maar weer dat er veel erfgoed is te vinden in en rond het toch nieuwe Máximapark. Ga er maar eens wandelen en kijken!

Tekst Dick de Jong



