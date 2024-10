Op pad met Oud-Utrecht: Militairen in het stationsgebied

De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor DUIC wandelingen door de stad, op zoek naar bijzonder erfgoed. Deze keer lopen we in het stationsgebied langs een aantal plekken met een militaire historie.

Utrecht heeft al eeuwenlang een hechte band met Defensie. Het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht zit nog altijd in Utrecht, in de Kromhoutkazerne tegenover Stadion Galgenwaard. Wat veel mensen niet weten is dat in het huidige stationsgebied meerdere kazernes hebben gestaan. En dat is nog niet eens zo heel lang geleden.

Nu bepalen vooral forenzen het straatbeeld aan de westkant van het centraal station. Voorheen waren dat militairen. Zo stond op de plek van het NH-hotel aan het Jaarbeursplein tot 1968 de Van Sypesteynkazerne. Deze kazerne werd eind negentiende eeuw gebouwd. Het huidige stationsgebied lag toen nog aan de rand van de stad en was daarom een logische plek voor kazernes. De Van Sypesteynkazerne bood onderdak aan militairen van de veldartillerie. Het gebouw had één langgerekte vleugel van drie bouwlagen met daarachter twee rijbanen en tien stalgebouwen. De kazerne was vernoemd naar Jan Willem van Sypesteyn, een officier met veel kennis van militaire historie. De kazerne moest uiteindelijk wijken voor Hoog Catharijne en het Beatrixtheater, maar de naam leeft voort. Niet alleen werd dit stukje Leidseweg omgedoopt tot de Van Sijpesteijnkade en staan er de woontorens De Syp en Steyn. Ook draagt de NS-fietsenstalling daar deze naam en leidt de Sijpesteijntunnel naar het stadscentrum. Tot slot staat er op het Jaarbeursplein het kantoorgebouw Sypesteyn. De twee leeuwenbeelden die de entree van de kazerne sierden, staan tegenwoordig in de tuin van Villa Jongerius.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De Hojel

In 1990 werd de Hojelkazerne gesloopt. Deze statige kazerne stond in de hoek die de Graadt van Roggenweg en de Croeselaan met elkaar verbindt. We vervolgen de wandeling naar dit punt en vinden daar het kantorencomplex Hojel City Center. De naam heeft niks met een hotel te maken, maar alles met Willem Christoph Hojel, een militair die deskundig was in artillerietechniek. De kazerne stond er sinds 1888 en bood onderdak aan de vestingartillerie en later de luchtdoelartillerie. Het hoofdgebouw had twee verdiepingen, een brede ingang en twee zijvleugels. Er was plek voor elfhonderd militairen. In de loop der tijd vestigden zich vele militaire opleidingen en diensten in de Hojelkazerne. Kort na de honderdste verjaardag ervan viel deze mooie kazerne ten prooi aan de sloopkogel.

De sloop was het gevolg van overleg tussen de gemeente Utrecht en het Ministerie van Defensie in de jaren tachtig. De Hojelkazerne stond, net als de voormalige Sypesteynkazerne, op een economisch aantrekkelijke locatie. De gemeente was zeer geïnteresseerd in deze locatie pal naast het station en stadscentrum. Defensie wilde de beschikking houden over een centraal gelegen locatie. Het overleg leidde tot het Plan Utrecht: Defensie verkocht een aantal militaire objecten en in ruil daarvoor werkte de gemeente mee aan de bouw van één groot Defensiekantoor. Dat kantoor kwam op de plek van de Knoopkazerne.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De Knoop

We lopen verder de Croeselaan in langs de Jaarbeurs en de nieuwe woontorens die daar gebouwd worden. Ter hoogte van de bar Uncle Jim steken we over richting het Centraal Station. We komen aan bij de Knooppassage, het fiets- en wandelpad met ter rechterzijde de Rabobank. Het grote glazen gebouw links heet De Knoop. Voorheen stond hier de luitenant-generaal Knoopkazerne, vernoemd naar krijgshistoricus Willem Jan Knoop. Tot 1986 stond er een negentiende-eeuwse kazerne die qua vorm leek op de Sypesteynkazerne. Na de sloop verrees in 1989 op dezelfde plek de nieuwe Knoopkazerne met maar liefst twaalf verdiepingen. Het gebouw had een totaal andere uitstraling en sloot architectonisch meer aan op de gebouwen eromheen. Toen de Defensiebewoners in 2010 verhuisden naar de nieuwe Kromhoutkazerne, nam het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw over. Het casco van de voormalige Knoopkazerne werd getransformeerd en sinds 2018 is het een kantoor van de Rijksoverheid. De Belastingdienst is er gevestigd, maar de Knoop is ook een Rijkshub: een plek waar rijksambtenaren uit heel Nederland kunnen werken.

Tekst loopt door onder de afbeelding

In de vorige eeuw hadden Utrechters het over de Sypesteyn, de Hojel en de Knoop. Toen ging het over de kazernes die inmiddels verdwenen zijn. Deze korte wandeling rond Utrecht Centraal laat echter zien dat hun namen niet verdwenen zijn.

Tekst: Jeffrey Lemm



Tips om verder lezen bij Oud-Utrecht.

Je kunt hier lid worden van Oud-Utrecht.