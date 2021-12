Op welke nummers stemden Utrechters in 2021 voor de Top 2000?

Als het aan de Utrechters had gelegen, was Door De Wind van Miss Montreal een stuk hoger geëindigd in de NPO Radio2 Top 2000. In de Utrechtse lijst staat het nummer op 9, terwijl het landelijk niet verder kwam dan plek 20. Radar Love van Golden Earring daarentegen, is in Utrecht een stuk minder populair dan landelijk. In Utrecht komt het nummer niet terug in de top-10, terwijl het in de landelijke lijst op 6 terechtkwam.

Roller Coaster van Danny Vera eindigde vorig jaar in Utrecht nog op nummer 2, maar in de lijst van 2021 is het nummer dankzij 17 procent van de Utrechtse stemmers op 1 beland.

Bohemian Rhapsody van Queen, dat in de landelijke lijst dit jaar weer op 1 staat, eindigt onder Utrechters op plek 3. 12 procent van de Utrechtse stemmers gaf Bohemian Rhapsody een plekje in hun lijst met favorieten.

Black van Pearl Jam maakt de Utrechtse top-3 compleet. 15 procent van de Utrechters die een lijst maakten, stemde op het nummer. Op plek 4 staat Procol Harum met A Whiter Shade of Pale, een van de favoriete nummers van de dit jaar overleden Peter R. de Vries, en op plek 5 eindigt Avond van Boudewijn de Groot.

Op plek 6 staat Hotel California van Eagles, met 11 procent. De top-10 wordt gecompleteerd door Stairway To Heaven van Led Zeppelin (7), Piano Man van Billy Joel (8), Door De Wind van Miss Montreal (9) en Fix You van Coldplay (10). Al deze nummers werden door 9 procent van de Utrechtse stemmers toegevoegd aan de favorietenlijst.