Opeens een gat in muurschildering in Utrechtse Goudsbloemstraat ‘Dat was niet de bedoeling’

In de 2e Daalsebuurt zijn vier muurschilderingen van historische treinen. Ze staan op huizen aan het einde van de Goudsbloemstraat en de Meidoornstraat, waar ook de straatnaamborden hangen. Kunstenaar Robert-Jan Brink, ook wel de Verfdokter, ging er creatief mee om: op de Goudsbloemstraat integreerde hij het straatnaambord in de muurschildering, als bord op een perron.

Een tijdje geleden zijn in de hele buurt de straatnaamborden vervangen. Zo ook in de Goudsbloemstraat. Het oude straatnaambord is van de muur gehaald, en een nieuwe is teruggeplaatst op een paal naast de muur. Als gevolg is er een gat in de muurschildering ontstaan, en is de creatieve oplossing van de Verfdokter verloren gegaan.

DUIC-lezer Han, naar eigen zeggen groot fan van muurschilderingen, keek er raar van op en tipte de DUIC-redactie. “Het zijn nog steeds prachtige muurschilderingen”, schrijft Han. “Het is erg leuk hoe de verfdokter het straatnaambordje in de schildering heeft verwerkt, maar nu is er een lelijke, kale plek in de schildering. Erg jammer!”

Vervangen

Een opmerkelijk verhaal, en dus vroegen we het na bij de gemeente. Die laat weten dat alle straatnaamborden om de vijftien à twintig jaar worden vervangen, als onderdeel van regulier onderhoud. “Tegenwoordig worden geen borden meer op gevels geplaatst, maar alleen nog maar op palen in de straat”, laat een woordvoerder weten. “Dit is ook gebeurd in de Goudsbloemstraat.”

De gemeente erkent dat het effect heeft gehad op de muurschildering. “Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Om dit te herstellen, plaatsen we op beide plekken extra straatnaamborden terug op de gevel. Zo wordt de schildering weer in ere hersteld.”

De tweede plek is op de Meidoornstraat. Ook daar is een bordje uit een schildering gehaald. En hoewel het geen onderdeel was van de compositie, is ook hier een kale plek achtergebleven. Ook hier wordt een extra bord teruggeplaatst.