Openingsconcert Festival Oude Muziek in Utrecht gaat niet door vanwege corona

Het openingsconcert van het Festival Oude Muziek Utrecht in TivoliVredenburg gaat niet door vanwege de oplopende coronabesmettingen in de regio Parijs. Het zou niet verstandig zijn om de Franse muzikanten naar Utrecht te laten afreizen. Het concert gaat wel door, maar wordt opgenomen in Frankrijk en uitgezonden via sociale media.

Het concert, wat de opening van het alternatieve Festival Oude Muziek 2020 moest zijn, stond gepland op vrijdag 28 augustus om 20.00 uur in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. In plaats daarvan kan het publiek nu op hetzelfde moment het concert via een stream vanuit de historische abdij in Saintes bekijken, via Facebook en YouTube.

Spijtig

Festivaldirecteur Xavier Vandamme: “Het snel stijgende aantal Covid19-besmettingen in Parijs en het dringende quarantaine-advies van de Nederlandse overheid aan reizigers uit het gebied, laten niet toe om het ensemble af te laten reizen naar Utrecht voor een fysiek concert. Dat vinden we spijtig, maar we zijn erg blij dat we dankzij ons internationale netwerk een oplossing hebben kunnen vinden en een co-productie met het ensemble en het bevriende festival in Saintes hebben kunnen opzetten. We willen laten zien dat de muzieksector veerkrachtig is. Samen kunnen we tot creatieve oplossingen komen zodat er muziek kan blijven klinken.”

Het concert wordt – zonder publiek – opgenomen in de historische abdij van Saintes, nabij Bordeaux, en wordt vervolgens gratis aangeboden via de sociale mediakanalen van het Festival Oude Muziek Utrecht.

Nadat het Festival Oude Muziek in april de oorspronkelijke festivaleditie moest annuleren, presenteert het van 28 augustus tot en met 2 september een alternatief online/offline programma.