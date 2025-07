Openluchtbioscoop Brommerbios in Utrecht weer van start

De openluchtbioscoop Brommerbios keert deze zomer terug naar Leidsche Rijn. Tot en met 12 september kunnen filmliefhebbers elke vrijdagavond bij RAUM genieten van zorgvuldig geselecteerde arthouse blockbusters, vertoond op een vintage Zundapp-bakbrommer uit de jaren ’70.

Voorafgaand aan de filmvertoning biedt de Brommerbios elke avond een voorprogramma waarbij de leefwerelden uit de film centraal staan. Zo stond afgelopen vrijdag, tijdens de eerste filmvertoning, de Utrechtse kunstenaar Marin Hondebrink in het voorprogramma. Ze werkte jarenlang als schoonmaker van toiletten in winkelcentrum Hoog Catharijne. Tijdens haar werk legde ze bijzondere en opvallende vondsten in de toiletten vast op foto’s, die ze uiteindelijk samenbracht in een boek.

Het programma staat dit jaar in het teken van ‘vertrouwde vreemden’. De geselecteerde films draaien om hoofdpersonen die, ondanks hun verschillen, de verbinding met elkaar zoeken. Het zijn verhalen waarin bezoekers zich kunnen herkennen en die uitnodigen tot openheid en begrip.

Programma

Op het programma staat onder meer de film ‘Crossing Istanbul’, met als speciale gast de Indonesisch-Nederlandse transvrouw, visagist en activist Sharmila Gabbana. Ook de films ‘Zomervacht’, met een voorprogramma door acteur Joël in ’t Veld, en ‘All of Us Strangers’, met een British Independent Film Award,komen aan bod.

Uitverkocht

De openluchtbioscoop trapte vrijdag 11 juli af met de film Perfect Days. Een film over een schoonmaker van openbare toiletten in Tokio. De vertoning was helemaal uitverkocht.